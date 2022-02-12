清潔工小陳於春節前嚴重腹瀉長達5天，頭昏目眩、步態不穩地到衛生福利部臺北醫院就醫，診斷為急性腸胃炎即辦理住院，當躺在病床上時，突然感到左眼看不到、左邊一片漆黑，小陳驚嚇大叫：「誰關燈了！」，但右眼卻看的清清楚楚，病房內的燈是亮著的。經眼科醫師緊急會診檢查發現，小陳的左眼中心視網膜動脈阻塞，診斷為「眼中風」，左眼視力僅剩微弱光感，原本1.0的視力幾近於零，緊急進行高壓氧治療，1小時後恢復部份視力。

●長期菸酒引發神經退化 視網膜血管阻塞缺氧

胸腔內科暨高壓氧專科醫師陳正昱表示，電腦斷層檢查發現小陳的小腦有輕微萎縮，而這可能與長期抽菸喝酒有關，因為長期抽菸喝酒是容易引發神經退化，視網膜動脈血管阻塞缺氧，導致神經無法傳導視覺訊號，埋下「眼中風」的禍因，且突發性失明的「眼中風」是腦中風前兆，不可掉以輕心，若在4至6小時未做適當治療，可能會導致永久性的視力喪失，因此接到緊急會診電話後，立即快速安排高壓氧治療。

●高壓氧不具侵略性 治療十次視力恢復

高壓氧是目前最不具侵入性且能舒適平躺就能有良好明確療效的治療方式，小陳表示自己在高壓氧艙內約略30分鐘，感覺到左眼出現模糊的影像，治療10次後視力已恢復至0.9。現在眼前出現的影像都很清晰，走路也恢復正常。

醫療團隊為小陳慶賀重見光明時，還特別告知贈送5次「戒菸門診」諮詢，勸小陳要遠離菸酒，因為「答應會戒菸酒的小陳」今年才46歲，卻已是有長達30年的菸酒資歷，是個資深菸酒人。

●高壓氧提升血液含氧量 幫助神經復原、傷口復原

陳正昱醫師說明，高壓氧治療可提升血液中氧氣的輸送量，使氧氣擴散到缺氧受傷的組織，加速血管增生、促進感染控制與傷口癒合、幫助腦部及神經復原。

適合以高壓氧治療的病症種類繁多，例如一氧化碳中毒、減壓症、急性氣栓塞症、氣壞疽病、細菌感染性疾病、慢性復發性骨髓炎、急性燒灼傷…等，目前在胸腔科、急重症醫療、傷口照護等各醫療上都有廣泛的應用。