只是頭痛不舒服，也可能是「腦出血」前兆？新北市立聯合醫院神經內科鍾宜君醫師受訪表示，腦出血可分為創傷性腦出血與自發性腦出血。創傷性腦出血通常是車禍、外傷造成，自發性腦出血則與高血壓最相關。腦出血死亡率可能達30%以上，只要自覺不適就應盡快就醫檢查。

(圖/潮健康提供)

●腦中風為僅次癌症的第二大死因

鍾宜君醫師表示，腦中風分為梗塞性中風與出血性中風。自發性腦出血是指腦血管破裂導致腦部出血，進而壓迫腦部組織引起神經學症狀。出血性中風約佔所有中風的3至4成，危險程度卻比梗塞性中風更高，統計上死亡率約30%。

「血壓不穩定是最需要注意的腦出血原因！」鍾怡君醫師指出，自發性腦出血最常見的原因是高血壓，另外，血管畸型、動脈瘤病史、長期三高控制不良、服用抗凝血藥物都可能相關。主要危險因子包括年紀、藥物、肥胖、菸酒成癮、肝腎疾病、藥物濫用等等。

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●腦出血有哪些主要症狀？ 暴烈性頭痛速就醫檢查

「有時腦出血較難分辨是自發性或是創傷性，因為患者可能在出血時跌倒、出車禍，必須透過電腦斷層、過去病史、出血位置來判斷。」鍾宜君醫師表示，當出血患者快速出現意識喪失，很可能大幅影響疾病預後。只要身體有所不適，最好及早接受相關檢查。

鍾宜君醫師說明，腦出血最明顯的症狀與中風類似，以麻木、肢體無力、吞嚥困難、視力模糊為表現。嚴重的腦出血可能引起「暴裂性頭痛」和頸部僵硬、持續嘔吐、意識喪失等情況。若有不明原因暈厥，或前所未見的劇烈頭痛、頸部僵硬不適，就要提高警覺。

●年輕族群也可能發生腦出血？

鍾宜君醫師解釋，年輕人發生腦出血最常見的原因是血管畸形(Vascular malformation)，通常無症狀時較難發現。另外，高血壓年輕化，不少人3、40歲有高血壓，若再合併肥胖、菸酒問題，都可能增加腦出血的風險。

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●腦出血有哪些治療方式？ 急性期後仍須長期復健

出血性腦中風的治療也與梗塞性腦中風不同，鍾宜君醫師說明，梗塞性中風治療首要是3小時內施打血栓溶解劑，或是進行動脈取栓手術。然而，腦出血患者的血管已經破裂，會立即請神經外科醫師來評估適合開刀與否。

如不適合開刀的病患則會以血壓控制為主，可能需要數天的加護病房觀察，密切監視患者神經學和臨床症狀，出血量是否加劇，仍有可能因變化而重新評估是否需要開刀引流或放置引流管。

腦部血管破裂壓迫到正常腦組織時，可能影響負責處理意識、肢體等不同腦區。即便度過急性期，仍需視神經損傷狀況，接受長期復健與血壓控制。

鍾宜君醫師並說明，腦出血患者在急性期之後，也須同步檢查是否有特殊病因或潛在的血管問題。如果本身有慢性病史，或罹患凝血功能疾病，應積極控制治療，以免腦出血再度發生。

●腦中風應該如何預防？ 注意作息與高血壓控制

一般人該如何預防腦中風？鍾宜君醫師提醒，多注意身體警訊，當有頭痛不適時，可盡早就醫評估。生活習慣、睡眠、作息、壓力也要適當調適，並維持良考體重、戒菸戒酒、定期健康檢查。氣溫變化大時應注意保暖。

「高血壓長期控制不好，會導致血管不穩定，腦部、心臟、腎臟、四肢都有影響！」鍾宜君醫師強調，高血壓不只與腦出血有關，對身體健康影響深遠，呼籲有血壓問題的民眾應及早接受治療並規律用藥，以維持血壓穩定，減少腦出血等重大疾病風險。