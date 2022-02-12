潛心研究糖尿病防治與治療逾30年的許惠恒醫師，致力於糖尿病照護研究，深獲國內外專家學者肯定，有多項糖尿病研究成果發表在國際著名醫學期刊，並成功揭示非肥胖型第二型糖尿病的致病關鍵。除此之外，他也相當重視數位科技，在擔任中榮、北榮院長任期內，積極發展智慧醫療、精準醫療，並強調以病人為中心的服務模式。

●從醫兩顆心：愛心、耐心對待病人

許惠恒聊起當初行醫初衷時表示，雖然是在家人的期待下選擇醫科，但他始終認為，醫療除了專業之外，還要以病人為中心，必須有愛心、耐心，「我名字就有兩顆心，自己也以此為目標對待病患。」他打趣的說。

醫科畢業後，也曾思考要選擇內科或是外科，但考量內科可長可久，且在人口老化下，勢必有許多內科病患需要幫助。此外，讓他想走內科的原因還有：「外科醫師的黃金壽命約在50、60歲時就達到巔峰，但內科可以靠經驗累積，與病患建立長久的醫病關係，這也符合自己當初從醫的想法。」

許惠恒是知名的糖尿病權威，曾赴美國史丹福大學醫學院臨床研究中心擔任臨床研究員，返國後於三總擔任主治醫師，20多年前轉任中榮新陳代謝科主任，一路從教學研究部主任做到內科部主任、副院長及院長，接掌台中榮總院長6年，在臨床、教學、研究上深耕極深，並曾擔任世界糖尿病聯盟太平洋區主席。

2021年初，許惠恒接掌北榮院長一職，他於院長任內帶領北榮朝向智慧醫療、精準醫療與個人醫療方向前進。「北榮是國內首屈一指的醫學中心，即使與東南亞各國的醫療評比，都在前幾名之內，各科的醫療專業性與臨床基礎都相當深厚。」

●善用智慧醫療，改變醫療行為

許惠恒認為，智慧醫療是全球醫療產業的共識，對於未來新的醫療技術、經營管理提升效率，以及降低不必要的資源浪費等，都是很重要的課題。「目前北榮已經擁有國際級的醫療專業，以及多年來累積下來的大數據資料庫，再結合最新的AI技術與資通訊科技，可全面提升醫療照護品質。」在擔任中榮院長時期，許惠恒就催生不少極具實用的AI服務，包括與台灣人工智慧學校合作推出的病情惡化預警系統。

「以往住院病患會面臨的情況是前一刻還好好的，下一秒卻無故惡化，這是醫療人員與病患都不樂見的狀況。」他指出，國外醫療已發展出能及早預測、預警病患未來8小時內是否會惡化的機率，「及早抓出徵兆，就能及時提醒醫護人員密切注意。」

中榮則透過住院病患的10萬筆資料，做出大數據與人工智慧比對分析6大生理徵象指標，計算出每位住院病患的病情惡化風險分數，並以紅黃綠燈顯示病情的嚴重程度。「在護理站的大螢幕上，每個病床的燈號一目了然。」許惠恒說，施行一段時間後發現，立刻看到醫療行為的改變。

他接著說，一般醫師巡房，若遇到當天有門診、手術時，時間就會拆成兩個時段，且傳統巡視病房是從第一床開始往下看，或者隨機挑選幾個重點床位先巡過，「但每位病患的生理狀況不同，這樣的模式很容易錯失黃金診斷時間。」現在則可以依病情嚴重的病患優先看、花的時間也愈多，如此一來，就可減少非預期的死亡機率。

●精準醫療、有溫度的感動式服務 提升醫療照護

近幾年，北榮也積極發展精準醫療，去年8月初，更正式啟用精準醫學暨基因體中心，預告未來將利用台灣精準醫療計畫（TPMI）等基因體資料庫的轉譯與藥物基因體學相關研究，並結合最新的AI人工智慧技術，全面提升醫療照護，讓民眾享有精準高品質的醫療服務。

許惠恒表示，北榮醫療團隊多年來不斷推動精準醫學，已經位居國內領先地位，而精準醫療暨基因體中心的成立，將結合個人化醫療、大數據與基因資料庫，精準治療疾病，並落實病患的照顧，也期待未來能將成果推廣到亞洲及全世界。

現代醫療強調服務端，必須以病人為中心，而最佳的服務型態是要讓醫療專業化，並達到「有溫度的感動式服務」。

至於什麼是感動式服務？「是病患沒有預料到的服務」；他認為，一般病人對於醫院的感受都很冰冷、制式化，若能推動病人旅程，從掛號開始之後的每個關卡流程，都要幫病人設想是否有困難的斷點，「好的醫療服務就是要把這些斷點串聯起來。」所有服務面都需要落實，亦即包括內科病患、外科病患，甚至急診病患的服務流程等，都要思考對病人最有利的服務，並讓病人感受到溫暖的服務。

●積極施行168，以運動紓解壓力

身兼數職，還要兼顧臨床與教學，即使忙碌，許惠恒仍不忘大量閱讀來增加知識，他也期許醫學院的學生，要多學習不同語言、開闊視野；更重要的是，必須要持續的求知創新，同時也要具備團隊溝通的能力。

在忙碌之餘，他也不忘照顧自己的健康，「身為新陳代謝科醫師更要以身作則，」而為了控制血壓，則參考了許多建議與想法，並從一年半前開始執行168間歇性斷食法，成果相當不錯，不僅成功減重6至10公斤，血壓也維持穩定、精神也變得更好。

他指出，168間歇性斷食法若從疾病、胰臟、胰島素抗性等觀點來施行，是個不錯的選擇。因為糖尿病的致病因子之一，是胰臟分泌胰島素的功能隨著年齡逐步衰退，但也可能是隨著身體胰島素的亢進而衰退。

簡單來說，胰臟功能為什麼會衰退？除了和年齡有關外，另一個重要原因是因為澱粉、含糖食物的刺激，過度刺激是讓胰島功能逐年往下的重要原因。因此，若能減少進食次數，降低對胰臟的刺激，就能避免胰島素功能的衰退。

現在，168間歇性斷食已經成為他每天的飲食原則，一年半來堅持不吃早餐，直到12點才吃午餐，且在晚上8點前吃完晚餐。

「168成功的關鍵在於兩個小原則」許惠恒說，第一是每日熱量要減少，不能把三餐的份量分成兩餐吃，每天熱量是兩餐，也等於減少了三分之一的熱量；此外，午餐與晚餐的碳水化合物如麵飯類也要同步減少，但脂肪與蛋白質則要照常吃。

不過他也提醒，正在服用降血糖藥物的糖尿病患不建議施行168斷食法，以免服藥後不進食而引發低血糖。至於有胃病如胃炎、胃潰瘍的人，也要斟酌施行。

●飲食控制外，也別忘動起來

除了飲食控制外，許惠恒也相當鼓勵運動，尤其是「一個人可以完成的重複性肢體運動」，例如健走、游泳等。有醫學研究發現，重複性肢體運動可以促進腦部循環，讓思慮清晰。他每天都會步行至少一萬步，假日甚至會再增加到一萬兩千到一萬三千步，而且儘量不搭電梯，走樓梯下上班。

提到壓力與挫折，他不諱言年齡愈大，挫折與壓力一定有，特別是想做創新的事情時，確實會有許多挑戰，「但只要做好事前準備，面臨問題時就能知道如何克服與化解。」許惠恒說，一項政策要往前推動，必定會遇到阻力，雖然有時無法立刻完成，但相信只要意志堅定，加上態度溫柔，事情可以慢慢解決。

他也以《易經‧繫辭下》的一句話：「君子知微知彰，知柔知剛。」自勉，凡事見微知著、固守原則、意志要剛強、態度要柔軟，就是他認為最好的管理之道。