北京冬奧吉祥物冰墩墩掀起搶購熱潮。

中美混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）在大陸掀起旋風，不過北京冬奧上比谷愛凌更火紅的可能是吉祥物冰墩墩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，冰墩墩出現在各大冬奧會場，偶爾在棚子內跳舞，有時候為選手歡呼，各大標示、旗幟也都有他的身影，有時他獲得的歡呼聲還比選手來的多，谷愛凌8日在自由式滑雪女子大跳台賽事上奪金後，還在頒獎儀式上高舉冰墩墩合影。

比滑雪美少女谷愛凌還火，吉祥物冰墩墩才是北京冬奧最紅明星。（圖／中新社）

冰墩墩的設計原型是一隻熊貓，由廣州美術學院團隊所設計，從36個國家、5800個設計中脫穎而出。冰墩墩圓嘟嘟的身形外圍裹著一圈「冰」外殼，根據奧運官網介紹，「冰」代表純潔與力量，「墩墩」有健康、強壯、敦厚、活潑、小孩子的意涵，整體而言，冰墩墩象徵冬奧選手的強壯身體、堅韌意志、及鼓舞人心的奧運精神。

北京冬奧吉祥物冰墩墩供不應求，工廠趕工。

隨著冬奧開幕，冰墩墩的人氣水漲船高，報導指出北京紀念品店的冰墩墩銷售一空，市場大缺貨，迫使工廠加速趕工，甚至傳出工廠縫紉機「踩到快冒煙」的新聞。

另據《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，冰墩墩不僅在大陸火紅，在推特上也相當火熱，相關貼文數量甚至一度超越冬奧、開幕式等話題。

報導指出，每日討論冰墩墩的推特帳號多達數千個，包括Dianna50973442、Jessica77025679、bot47305224等帳號，不過奇怪的是，當中少有帳號在冬奧開幕前發布過貼文，當中20%帳號是在1月創立，至今一共發布約3萬條推文，另外15%帳號是在去年設立。

文章指出，大陸政府文件顯示，政府機構一直在招募人員管理社群媒體及創造網路敘事。

文章也表示，「冰墩墩具備可愛、有企圖心、雙贏精神等成為明星的所有特質」，「他不只是一個吉祥物，也是可愛、乾淨中國的象徵」，冰墩墩儼然成為本屆冬奧的最大明星，「負責宣傳中國可愛的一面。」