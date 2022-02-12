根據《財訊》報導，微軟創始人，以及目前全球第四有錢的富豪比爾蓋茲，在退休後其基金會就一直關注能源發展與各種人類疾病預防與醫療。比爾蓋茲近日在其個人部落格指出，將在5月初出版一本探討如何預防下一次疫情大流行的書，他認為，新冠肺炎（Copvid-19）將成為人類最後一次疫情大流行。

《財訊》報導指出，比爾蓋茲基金會已經花費超過20億美元在全球推動各種對應疫情的工作，包括強化檢測能力以及發展低成本疫苗等等，主要針對非洲以及其他落後地區的民眾，該基金會也是世界衛生組織的第二大出資者。

近日則是與維康信託基金會（Wellcome Trust）合捐3億美元（約新台幣83億元）給流行病防範創新聯盟（CEPI）在2021年初，他也提出一個全球預警系統概念，透過數千名的志願者形成骨幹系統，準備好在疫情爆發第一時間提供更即時的訊息回報，透過更透明的疫情訊息掌控，避免下一次疫情爆發的發生。他預估，這個計畫每年可能需要花費上百億美元來維持。

根據《財訊》報導，比爾蓋茲認為，目前在治療呼吸道病變所累積的醫療知識，以及在疫苗發展的相關經驗已經有非常好的累積，這可以幫助未來人類再次面對類似的疫情爆發狀況。他強調，透過正確的投資選擇，Covid-19可以成為人類史上最後一次疫情大流行。

說到投資，《財訊》分析，回過頭來看比爾蓋茲的資產，雖然他的財富排名從2019年的第2名退步到第4名，但他的財富從2020年統計的980億美元增加到去年底統計的1390億美元，就投資獲利能力來看仍是首屈一指。