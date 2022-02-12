谷歌（Google）二月初公布優於市場預期的財報內容，並宣布將要把Alphabet一股拆分為二○股的股票分割計畫，一度激勵股價大漲九．三％，翌日（二月三日）開盤後股價直衝並創下三○三○．九三美元的歷史新高。對華爾街市場投資人來說，分割股票是多頭趨勢的萬靈丹，分割後股價會變低，適合散戶型投資人買進，進一步推升股價走高。會宣布股票分割的公司一定是股價處於多頭趨勢，並對公司未來的業績有一定的把握才會如此宣示。

美國科技股配發現金股利給投資人的企業不多，像谷歌、特斯拉和Nvidia這類成長型科技股幾乎沒有配發現金股利給投資人的紀錄，但股價卻表現很強勁，常常是引領Nasdaq指數創新高的領頭羊，憑藉的就是業績強勁成長的模式。隨著股價飆漲到一定程度，例如股價達到八百或上千美元以上，不是一般散戶買得起的股票，而機構法人也幾乎買到一定程度的籌碼，唯有透過股票分割的模式，在資本市值不變，股價變低、股數變多情況下，才能激勵股價進一步往上漲。前提當然是公司的業績處於成長期，才能在股價變低後，激勵散戶投資人和其他機構法人買進。蘋果、特斯拉和Nvidia都曾經經歷股票分割，分割前股價就大漲一段，宣布分割後股價再出現一段多頭走勢。

股票分拆是多頭的定心丸

蘋果股價過去曾經歷五次股票分割，早在一九八七年六月就曾出現過一股拆兩股的紀錄；第二次在二○○○年。如果投資人早在第一次股票分割前就擁有蘋果股票一股，當時一股的持股變成現在的二二四股，且目前的股價約一七二美元以上的歷史新高附近震盪。如果蘋果股價從來沒有分割過，目前早已飆到三萬八五二八美元以上。對一般散戶投資人來說，這樣高的股價買不起。高股價碰到營運基本面大成長時，唯有透過股票分割才能讓更多的投資人參與大多頭趨勢。華爾街中，股神巴菲特控股公司的波克夏，就是一檔股價從來沒有分割和現金配息，基本面強勁成長而股價不斷走高，波克夏Ａ股目前的股價高達四七萬三三六四美元。

蘋果在創辦人賈伯斯於一九九七年回鍋擔任執行長後，二○○三年美國出現蘋果旋風。第一代讓蘋果颳起旋風的產品是數位隨身聽的iPod（目前已下市），蘋果因為這個產品風靡北美市場和全球主要市場，而讓資本市值擠進科技產業的前十大企業排名內。蘋果之後在二○○七年六月推出第一代iPhone，帶動營強勁成長，iPhone發表至今經歷十五個世代，透過iPhone、iPad和麥金塔電腦，已在全球各地培養出至少十億個蘋果愛用戶。由於蘋果終端產品用戶夠多，進而帶動各項內容商品蓬勃發展。

蘋果從二○○五～二○年間，總共執行四次股票分割，其後股價都能再漲一波。以最近一次股票分割為例，二○二○年三月當時股價已漲到二四○美元，市值早已超過一兆美元，當時市場追逐科技龍頭股，蘋果股價從分割前的二四○美元漲到超過三二○美元。宣布一股拆分為四股後，股價又從分割後的八三美元漲到超過一三七美元並再創歷史新高，蘋果也因為這次的股票分割讓資市值從一兆美元漲破兩兆美元，由此可見，股票分割對推升股價的強大力道。這段期間，蘋果營收從五八三億美元成長到一一一四億美元，淨利從一一三億美元成長到二三六億美元，毛利率從三八％成長到超過四三％。蘋果透過分割和基本面的強勁成長，成為股價走多的不二法門。這樣的多頭模式除了對一般投資人得利外，高階經理人和大股東們的獲利模式更難以令人想像。

經股票把一股拆分為二○股後，谷歌的股價將不到一五○美元。對一般投資人和投資機構要下手買進就容易多了，也能持續激勵Alphabet股價進一步走高。或許Alphabet市值要挑戰二．五兆美元甚至更高，就看股票分割後的激勵作用了。（全文未完）

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