一名母親分享，騎機車載女兒走中橫上武嶺，結果「買菜車」爬坡無力，女兒下來用走的，媽媽則是用腳尖點地，幫助機車「噗噗噗」硬騎上去。原本女兒看著媽媽滑稽的樣子瘋狂大笑，結果一個轉彎媽媽和車子就不見了，女兒以為慘遭放生轉為淒厲喊叫「媽！」，母女倆歡樂的身影逗樂眾多網友，直呼「太可愛了」、「笑到噴淚」。

一名女網友在臉書社團《騎車環島趣》分享照片、影片，表示騎機車載女兒走中橫、上武嶺，原本擔心女兒有高山不適症，結果卻是自己的「買菜車」高山症，爬坡爬不上去。影片中只見原PO自己騎著機車，墊著腳尖邊滑邊點，吃力向上騎，而下車的女兒看到媽媽滑稽的樣子，原本瘋狂大笑，誰知一個轉彎，機車「噗噗噗」就跑遠了，女兒由大笑轉為淒厲喊叫「媽媽」、「媽」，十分逗趣。

眾多網友看了母女倆的歡樂影片，紛紛留言：「笑到噴淚」、「太歡樂了，害我忍不住看了好多遍」、「哈哈哈，女兒的笑聲跟呼喊聲影片好療癒喔！」、「好笑又好玩，美好的回憶」、「歷史上的今天~《媽媽您跑去那裡？》」、「最後一聲淒厲的叫聲….真的很搞笑」、「小綿羊 一個轉彎就離開自己的視線。緊張了一下」。