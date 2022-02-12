前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於有親綠媒體攻擊蔣萬安身世一事，前民進黨立委郭正亮批評，文宣打到血統論，真的是搞錯方向、幫倒忙，到底要扯什麼？真是奇怪！這邏輯都打錯了，亂打一通，打到最後讓人覺得很討厭。

有自稱叫蔣經國叔公的蔣元贊在親綠媒體的政論節目中表示，蔣家對於章孝嚴從頭到尾都沒有承認過，蔣緯國與章孝嚴根本都不是蔣家人。

郭正亮11日在《新聞大白話》分析，他自己曾經和蔣孝嚴競選過立委，但最後輸了。他認為，打這種議題真的是雙面刃。他知道有人要批蔣介石，現在如果說蔣萬安跟蔣家沒關係，蔣萬安不是就沒有責任了嗎？不是就打到自己？

郭正亮指出，另外有一種觀點是認為蔣經國民調不錯，所以想撇清蔣萬安和蔣經國的關係，讓蔣萬安無法在這個點得分。問題是蔣萬安的文宣從來沒有說他是蔣經國或是蔣家後代，從來沒有，甚至不讓蔣孝嚴陪同，包括媽媽黃美倫，蔣萬安就是要走自己的路。

郭正亮認為，蔣萬安大概決定從政之後就開始想這個問題，因此除了去大陸祭祖外，沒去大陸做生意，也沒有自命為蔣家後代來獲取眷村的選票。蔣萬安之所以獲得眷村選票，是因為那些選票長期就是國民黨在經營。

郭正亮質疑，文宣打到血統論，台灣是什麼社會，還在搞血統論？那些節目真的是搞錯方向、幫倒忙，到底要扯什麼？真是奇怪！這邏輯都打錯了，亂打一通，打到最後讓人覺得很討厭。