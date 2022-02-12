投資人憂心美國聯邦準備理事會為遏制數十年來最大通貨膨脹，恐將擴大緊縮貨幣政策，歐洲股市今天收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌11.38點或0.15%，收在7661.02點。

法蘭克福DAX 30指數下跌65.32點或0.42%，收在15425.12點。

巴黎CAC 40指數下跌89.95點或1.27%，收在7011.60點。（譯者：徐睿承）1110212

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