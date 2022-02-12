憂聯準會恐擴大縮表 歐股收黑 08:592022/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人憂心美國聯邦準備理事會為遏制數十年來最大通貨膨脹，恐將擴大緊縮貨幣政策，歐洲股市今天收黑。 倫敦FTSE 100指數下跌11.38點或0.15%，收在7661.02點。 法蘭克福DAX 30指數下跌65.32點或0.42%，收在15425.12點。 巴黎CAC 40指數下跌89.95點或1.27%，收在7011.60點。（譯者：徐睿承）1110212 工業電腦 擴大布局 仁寶砸四億收購普達系統 麵粉、工業氣體雙箭頭 聯華股價衝27年半新高 #指數下跌 #點或 #收在 #擴大 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國貿易逆差創新高 對陸逆差擴大至3553億美元 14:112022/02/09 兩岸 股匯不同調 新台幣終結連二升 17:412022/02/10 財經 明年APEC峰會美召開 擴大並深化區域經濟聯繫 22:052022/02/10 國際 仁寶收購興櫃公司普達系統 擴大工業電腦布局 21:582022/02/10 財經 市場憂聯準會激進升息 美股重挫 道瓊下跌526點 06:032022/02/11 財經 減稅救物價 學者轟是政治手段 04:102022/02/09 財經焦點 信義區勤業會計事務所員工確診 北巿擴大匡列 柯文哲15：30說明 12:562022/02/09 生活 股匯雙殺 新台幣貶三個半月新低 16:592022/02/11 財經 重視ESG 華銀主辦中租迪和60.36億聯貸 04:102022/02/11 專題周報 聯華雙引擎助攻 法人按讚 04:102022/02/11 證券．權證 《國際金融》企業財報歡呼 歐股早市續揚 17:052022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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