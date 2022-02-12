華府今天指出，俄羅斯在接近烏克蘭邊境正集結更多部隊，隨時可能發動入侵，甚至在北京冬奧舉辦期間都有可能。

路透社報導，1家美國民間公司商業衛星的影像顯示，俄羅斯在接近烏克蘭的幾處地點擴增軍力部署。

美國總統拜登對公民提出嚴厲警告，稱俄羅斯入侵烏克蘭時若仍有美國公民留在當地，他不會派部隊去救援。

他告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）：「情況很快會變得瘋狂。」

拜登已與英國、加拿大、法國、德國、波蘭和羅馬尼亞領袖就此危機進行通話，也與北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）領導人談話。

在經過會議和預警後，英國首相強生（Boris Johnson）加入若干國家之列，敦促英國公民離開烏克蘭。

英國首相辦公室指出，強生在會議中表達對歐洲安全的擔憂，並強調有必要「準備施以嚴厲經濟制裁，一旦俄羅斯做出入侵烏克蘭這種毀滅性和破壞性的決定」。（譯者：徐睿承）1110212