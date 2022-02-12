俄羅斯入侵烏克蘭風險升高，華府官員敦促美國公民立即離開烏克蘭，影響所及，油價大漲，美股今天重挫。

道瓊工業指數終場下跌503.53點，或1.43%，收在34738.06點。

標準普爾500指數下跌85.44點，或1.90%，收在4418.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌394.48點，或2.78%，收在13791.16點。

費城半導體指數下跌170.857點，或4.83%，收在3365.246點。（譯者：徐睿承）1110212