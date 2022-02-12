俄烏局勢一觸即發 美股重挫 道瓊下跌503點 06:122022/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏局勢一觸即發 美股重挫。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭風險升高，華府官員敦促美國公民立即離開烏克蘭，影響所及，油價大漲，美股今天重挫。 道瓊工業指數終場下跌503.53點，或1.43%，收在34738.06點。 標準普爾500指數下跌85.44點，或1.90%，收在4418.64點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌394.48點，或2.78%，收在13791.16點。 費城半導體指數下跌170.857點，或4.83%，收在3365.246點。（譯者：徐睿承）1110212 美國CPI飆高拖累 台股早盤下跌近百點 俄若侵烏 油價穩上120美元 #收在 #85 #44 #下跌 #俄烏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登：美俄若開打將是世界大戰 不會派兵到烏克蘭救美國人 08:142022/02/11 國際 美股重摔 台股跌逾140點一度失守18200 台積電開盤跌3元 09:052022/02/11 財經 政經紛擾 國際油價上看120美元 04:102022/02/11 財經焦點 MSCI指數微幅調降台股權重 2/25收盤生效 10:102022/02/10 財經 《港股》25000點壓力大 恆指轉跌 11:422022/02/10 財經 美股重挫拖累 台積電營收亮眼不漲反跌7元 11:362022/02/11 財經 馬克宏當和事佬 奔走俄烏德波 04:102022/02/10 話題觀察 俄白聯合軍演 烏克蘭實彈練兵反制 04:102022/02/11 話題觀察 拜登力促美公民馬上離開烏克蘭 情勢可能遽變 07:292022/02/11 國際 俄烏戰雲密布 美國防部：俄羅斯持續在邊境增兵 10:292022/02/10 國際 密集穿梭斡旋俄烏 歐陸想奪回主動權 17:222022/02/10 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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