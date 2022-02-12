美國官員：拜登與蒲亭12日將就烏克蘭危機通話 07:172022/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國官員今天指出，總統拜登與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將就升高的烏克蘭危機通話。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國官員今天指出，總統拜登與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將就升高的烏克蘭危機通話。 法新社報導，這名官員表示：「他們將於明天早上通話。」 俄羅斯此前想要於14日與領袖們談話，但接受美國提早談話的提議。 拜登：俄羅斯若入侵烏克蘭將暫停北溪二號 美國全國商會：拜登擬對陸關稅展開新調查 #通話 #拜登 #美國官員 #蒲亭 #將就 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰雲密布 美國防部：俄羅斯持續在邊境增兵 10:292022/02/10 國際 拜登：美俄若開打將是世界大戰 不會派兵到烏克蘭救美國人 08:142022/02/11 國際 影》拜登：若俄侵烏 北溪2號管線將掰掰 德總理翻白眼 12:522022/02/08 國際 俄法元首會談烏克蘭 4公尺長桌成網友迷因素材 08:052022/02/08 國際 蔡英文春節前與安倍晉三通話 談解禁核食及CPTPP 18:132022/02/10 政治 北京未實現貿易協議 白宮關切 10:032022/02/09 國際 俄若入侵烏 拜登放話必斷北溪2號 04:102022/02/09 話題觀察 控陸企遷他國避稅 美太陽能商施壓喊查 04:102022/02/11 全球財經 拜登公共政策與行政學院女研究員婚外情 判賠20萬元 12:302022/02/11 社會 社評／拜登期中選舉壓力沉重 04:102022/02/09 焦點新聞 拜登宣傳電動車基建 點名特斯拉 22:202022/02/09 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。