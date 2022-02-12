美國官員今天指出，總統拜登與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將就升高的烏克蘭危機通話。

法新社報導，這名官員表示：「他們將於明天早上通話。」

俄羅斯此前想要於14日與領袖們談話，但接受美國提早談話的提議。

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