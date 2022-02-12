俄烏局勢緊張 油價勁揚 08:592022/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價今天勁揚，連續第8週上漲，因烏克蘭和俄羅斯之間局勢緊張，加深市場對全球供應吃緊的擔憂。 紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲3.22美元，收在每桶93.10美元。 倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲3.03美元，收在每桶94.44美元。（譯者：徐睿承）1110212 烏克蘭周邊情勢緊繃 美國白俄參謀首長罕見通話 烏克蘭情勢緊張 美B-52轟炸機抵英參加北約軍演 #上漲 #局勢 #緊張 #油價 #勁揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏緊張局勢升高 大批比特幣捐款湧向烏克蘭 20:372022/02/09 財經 商品期貨趨勢專欄－原油價格 下行空間小 04:102022/02/11 證券．權證 台灣權王－矽晶圓看漲 合晶台勝科權證熱 04:102022/02/11 證券．權證 政經紛擾 國際油價上看120美元 04:102022/02/11 財經焦點 政府遭批平抑物價治標不治本 民進黨團反批：不要見樹不見林 12:572022/02/11 政治 美費半指數強漲3.35％ 台半導體指數勁揚1.5％ 11:492022/02/10 財經 美駐聯合國大使讓大陸「勸勸俄羅斯」 陸大使這麼回應 10:542022/02/11 兩岸 外資期現貨 同步作多 04:102022/02/11 證券．權證 俄烏戰雲密布 美國防部：俄羅斯持續在邊境增兵 10:292022/02/10 國際 油價漲+軟瀝青出貨 中碳1月獲利倍增 15:522022/02/11 財經 王惠美呼籲提升雞農設備升級 研議提升營養午餐金額 17:442022/02/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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