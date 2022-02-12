油價今天勁揚，連續第8週上漲，因烏克蘭和俄羅斯之間局勢緊張，加深市場對全球供應吃緊的擔憂。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲3.22美元，收在每桶93.10美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲3.03美元，收在每桶94.44美元。（譯者：徐睿承）1110212