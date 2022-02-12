過去的研究表示，牙齦疾病與早產風險增加有關，但現在有一個新的研究表明，在懷孕期間咀嚼含木糖醇的無糖口香糖，可能會降低早產的風險。

●木糖醇口香糖幫助口腔保健 甚至有助於預防早產

根據世界衛生組織的數據，每年約有1,500萬嬰兒在媽媽懷孕第37周之前出生，而且這個數字還在上升。與足月出生的嬰兒相比，過早出生的嬰兒在出生時和以後的生活中會出現更多的健康上的問題。

休斯頓Texas兒童和Baylor醫學院的母胎醫學教授和婦產科副主席、研究作者 Kjersti Aagaard博士指出，眾所周知，木糖醇可以減輕發炎症狀和改善口腔的健康，而口腔健康和身體其他部位的健康密切相關。

這項研究歷時10年的時間，包括來自馬拉威（Malawi）8個保健中心的10,000多名婦女。所有的婦女都接受了有關口腔保健和其他預防早產方法的教育；甚至有一半的女性還被要求在整個懷孕期間每天咀嚼1次或兩次木糖醇口香糖10分鐘。

研究結果顯示，與僅接受預防早產教育的女性相比，咀嚼口香糖的孕婦不太可能提前分娩。更重要的是，研究發現，嚼口香糖的媽媽所生的嬰兒出生時的體重在5.5磅（約2.5公斤）或以下的情況越來越少，另外，孕媽媽的口腔健康也有所改善。

●孕婦牙周健康與早產有關 專家建議牙周衛生應列入醫療保健

Kjersti Aagaard博士表示，人們有時認為我們對早產無能為力，但事實上並非如此，像是可以透過戒菸和治療潛在疾病等方式，都是可以降低早產率的方法，而咀嚼木糖醇口香糖似乎也對馬拉威的孕婦產生了影響。

Kjersti Aagaard博士說，美國的研究著眼於改善懷孕期間的牙齒健康，方法是進行深層牙齒清潔或刮除牙齒和牙齦下方的牙菌斑和牙垢，但這似乎不如簡單地咀嚼木糖醇口香糖那麼有效。

沒有參與這項研究的波士頓Beth以色列女執事醫療中心的母胎醫學主任Blair Wylie博士則說，木糖醇可能會改變口腔中的微生物組，促使牙齦更健康，降低全身發炎狀況，因此減少了早產的風險。

但是，Blair Wylie博士補充說，研究中女性的口腔菌群和口腔習慣，可能與世界其他地區的女性存在關鍵差異。因此，現在建議每個人在懷孕期間咀嚼木糖醇口香糖還為時過早。

加州大學聖地亞哥分校健康科學學院婦產科和生殖科學教授兼主席 Cynthia Gyamfi-Bannerman 博士對此表示贊同並表示，這種特殊類型的口香糖已被證明可以減少蛀牙，而且一直有人認為牙周健康與早產之間存在著關係，牙齒健康可能是懷孕健康的重要組成部分，因此，孕婦應在懷孕期間繼續看牙醫，並且將口腔衛生納入醫療保健。