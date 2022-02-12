國民黨中常會通過縣市長選舉候選人提名辦法，定調以現任優先，協調代替初選為原則。其中在台南市部分，市議員謝龍介率先表態願意參加黨內初選，黨籍立委陳以信昨(11日)也宣布參選台南市長。台北市議員羅智強今(12日)清晨近5時許在臉書發表看法，表示想特別為老朋友謝龍介說一聲「你真的委屈了」，國民黨對不起這位鎮守南台灣的頭號戰將。

羅智強表示，看到謝龍介決定參加台南市長初選的新聞，忽然心中有許多的感觸，雖然還有其他優秀的朋友也有意願參加台南市長初選，但想特別為老朋友謝龍介說一聲「你真的委屈了」；他說，謝龍介能文能武、敢征敢戰，尤其重要的是，他在藍營沙漠的南台灣幾乎是四面圍攻，但他不退不懼，以這樣的戰力，國民黨早就該給謝龍介一席不分區立委，這絕對不是謝龍介一個人的政治職位問題。

羅智強認為，如果謝龍介早早就擔任國民黨不分區立委，以立委的身分經營台南，今天說不定台南市長就是謝，但正因為謝是國民黨的戰將，一直為國民黨衝鋒陷陣，「犧牲」變成天經地義，「忍讓」變成沉重宿命，於是「戰將」被讓成了「砲灰」，被折損的豈止是謝一人，被折損的更是國民黨的未來。

正因如此，羅智強說，衷心期待也佩服謝龍介決定投入台南市長初選，更衷心為他感到不捨，不知道謝會不會贏台南市長初選，也不知道會不會贏台南市長，但有一點可以確定的是，國民黨真的對不起謝龍介，如果早一點得到國民黨的重用，今天的國民黨必定更強大。

而此文僅曝光2小時的時間，已有超過7000名網友按讚，有人就留言寫下，「龍介兄參選能振奮人心」、「真的，希望老天爺能看見人民的苦，讓好人能出來保護大家」、「好個英雄惜英雄」、「句句都很貼切」。