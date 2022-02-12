東區的兩支勁旅費城七六人、布魯克林籃網在重大交易案之後，雙方奪冠賠率有所波動。《富比世》引述betonline的數據指出，籃網的奪冠賠率受到的影響很小，看好度只從1賠4稍微下降成1賠5。另一方面七六人被認為吃了大補丸，奪冠賠率從1賠14衝到1賠7。

七六人在這筆交易獲得他們朝思暮想的明星控衛哈登（James Harden），比起本季徹底罷工的班西蒙斯（Ben Simmons），哈登當然是非常大的助益。七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）屬於攻擊力很強、需要低位持球的中鋒，這是哈登先前沒有合作過的類型。例如前火箭隊中鋒霍華（Dwight Howard）主要依靠籃下和直接灌籃得分，不需要持球，但當時與哈登合不來。

美媒《Sporting News》分析，恩比德與哈登都是一對一的強力得分手，過去7季的聯盟單打得分第1都是哈登，如果要讓他們打擋切也沒那麼容易。

哈登的加入被認為會弱化七六人的防守能力，反而是籃網有機會藉著西蒙斯強化防守，這是他們「3巨頭」成軍以來的罩門。西蒙斯是上季最佳防守球員票選第2名，籃網在防守排名聯盟第20，過去10年來防守最差的冠軍隊伍也排名第11。雖然西蒙斯不會投籃，籃網同時在這筆交易獲得三分射手塞斯柯瑞（Seth Curry），至少從帳面數據上看，籃網沒有吃虧。