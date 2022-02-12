國民黨立委蔣萬安被視為最可能代表國民黨參選2022台北市長，但選戰尚未正式開跑，其身世又成綠營人士攻擊目標。國民黨前立委陳學聖10日在廣播節目中就認為，這是圈套，當民進黨開始推崇蔣經國時，蔣萬安真的要注意這議題，這也就是他年底選舉唯一也是最重要會面臨的問題。

陳學聖在廣播節目《嗆新聞》中指出，指出，民進黨打國民黨最強的就是把你分化、切割，不管公投或兩蔣議題，你看像公投就用核四，讓你黨內腳步不一致，至於民進黨處理蔣家問題，就是將前總統蔣介石與蔣經國一刀切，「我大膽賭，民進黨下半年在處理轉型正義，最後一塊就是處理中正紀念堂」，這也是蔣萬安必須面對的問題，也就是「對於討論蔣經國跟蔣介石的時候，你會選哪一邊？」

陳學聖說，你知道民進黨已經開始做這動作，擔任立委時期，自己多年都在教育文化委員會，民進黨在處理這議題時態度強硬，可是蔣萬安「這一塊都不碰」，那蔣萬安當然有他的想法，也許因為當事人不方便多講，可是民進黨就是要逼你到選市長這時候要你表態，現在民進黨已經先拋蔣經國議題出來，就是「我切割，我沒有完全反對蔣家王朝；但對蔣經國，把它當成我們台灣價值的一部分，那蔣介石就界定是外來政權。」

主持人黃揚明詢問有媒體甚至質疑蔣萬安不具蔣家血統，陳學聖認為，這是一個餌，面對人家的懷疑，你要不要出來講，那當蔣萬安如果跳出來說自己是蔣家，人家就會問「那你對蔣家看法」；黃接著問「所以你認為那是圈套？」陳回應，「圈套」。

陳學聖接著說，跟萬安當同事8年，萬安這塊不碰，那累積下來就很可怕，就像民進黨處理核食進口問題，一定要先讓它陣痛，當民進黨開始推崇蔣經國時，蔣萬安真的要注意這議題，這也就是他年底選舉唯一也是最重要將要面臨的問題。