今日（12）凌晨12點43分台灣東部海域再度發生規模5.6地震，全台都有感，最大震度位在宜蘭、花蓮3級，雙北、新竹2級。大批網友痛批沒收到國家級警報，就連民進黨立委高嘉瑜也抱怨「又沒收到警報」，引發熱烈迴響。但據中央氣象局作業標準，若預估該地區震度達4級以上，才會發布「國家級警報」，故許多人抱怨成「邊緣人」，其實是自己所在區域未達4級。

根據氣象局資料顯示，此次地震規模5.6，震央位於花蓮縣府東方70.3公里的海面上，深度僅22.8公里，最大震度宜蘭、花蓮3級，台東、雙北、新竹縣市、雲林、彰化、嘉義、2級；台南、高雄、屏東甚至澎湖也都為1級有感。

高嘉瑜凌晨12點44分也在臉書發文直言：「好大的地震！大家睡了嗎？又沒收到警報。」文末還附上一個大哭的表情。

此文發出後獲超過2000個讚、超過220則留言，討論熱烈。網友紛紛回應：「可怕，手機沒有收到警報在響」、「警報都沒響」、「沒有，這樣真的很不好，希望委員提案改善」、「這是惡夢吧！應該提案修法！」「好像！是妳們在執政的……」「中壢好有感！」「妳是不是半夜不睡覺又在唱歌了？」

針對各界對「警報沒響」的抱怨，其實根據中央氣象局作業標準，當地震發生時，若預估該地區震度達4級以上，才會發布「國家級警報」。許多網友抱怨成了邊緣人，其實與自己所在的區域未達4級有關。