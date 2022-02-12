中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮，擁有甜美外型及火辣身材，被日媒譽為「台灣第一啦啦隊美少女」，即將推出第2本寫真書《QUNing》的她，在instagram曬出套著薄紗僅穿內衣褲的自拍辣照，短短2小時就吸引萬人按讚。

峮峮11日在instagram發文，並用日文向日本粉絲宣傳第二本寫真《QUNing》即將發售，分為普通版（初心版）和限定版（未泯版）供所有人選擇，接著曬出一張性感指數破表的辣照，只見她套著薄紗，只穿內衣褲對著鏡頭自拍，並露出招牌甜美微笑，外加令人稱羨的水蛇腰，好身材一覽無遺，才發文幾小時就吸引萬人朝聖，足以見得她居高不下的人氣。

只見網友紛紛留言：「好期待，我有3本以前的寫真集，希望你能早日來到日本」、「看了這張今天都不覺得熱了」、「好漂亮的峮峮，跟朝天椒一樣辣」、「是時候要性感一下了」、「決定存圖當目標，謝謝峮峮」、「峮峮超可愛超棒!! 日本粉絲快買起來」，對於有粉絲表示：「你知道我要說什麼嗎」，她也搞笑回應：「該運動了」，一句話展現親民作風。

峮峮日前響應公益拍賣，將所得用來幫助偏鄉弱勢孩童，她捐出穿過的「2018實戰中字簽名球衣」義賣，沒想到距離拍賣結束時間還有2天，競標金額就飆到13萬6千元，最後結標金額高達18萬2000元，位居全隊之冠。