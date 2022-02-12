年假過後身材走樣，血壓、血脂等數值也瀕臨失控時，想要以運動調理體能，又怕過高強度會讓身體負荷不了，快步健走是首選運動。但是「有走」不代表「有效」。專家指出，健走時有2大指標能檢視自己的運動強度是否達標；此外，健走時的姿勢也會影響運動成效，尤其對於「瘦小腹」的效果更有決定性影響。

桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師指出，「每個人體能不同，但可以用(220-年齡)X0.85，計算每分鐘該達到的心跳速率，以這樣的速率持續維持30分鐘不中斷的健走，才是對心血管有效維護的有氧運動。」

以健康的50歲壯年人為例，強化心血管的運動，建議達到讓心跳每分鐘144次的強度並維持30分鐘，才是有效。若已是慢性病患者，最好先諮詢醫師，共同找出最適宜的強度。健走之所以成為心血管專科醫師推薦的運動項目，主要是因其為最貼近生活習慣的運動模式，方便在日常中的畸零時間就做到。

●2徵兆檢視：你只是散步不是健走

專家指出，除了隨身佩戴行動裝置檢測心跳速率之外，最簡單辨識健走的運動強度是否達標，可以檢視2種狀態：

1.還能一邊走路一邊唱歌、說話

如果一邊健走，一邊還能臉不紅氣不喘聊天或唱歌，表示走路速度可能要再加快些，或是加上坡度、樓梯等變化，才能提升心律到有效程度。

2.沒有流汗

不論天候狀態，健走時若是連臉、身體都沒有流汗，大多也是心跳率未達標的指標。

●抬頭挺胸收小腹 健走姿勢是效果關鍵

日本復健專科博士安保雅博醫師及物理治療師中山恭秀在《好好走路不會老》書中建議，每天不需要固定走多少步數，反而要看當天的天氣、身體狀況做適度加減，重點不在「走了多久多遠」，而是強度夠不夠。專家建議快走的方式：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

1.步輻拉大：

比平常走路更加大每步間距，不用刻意勉強跨大步，而是能感覺正在跨大步就好，即使步輻只加大了1公分也沒問題。

2.腳跟先著地

可以吸收腳步衝擊，並將身體重心移前，保持身體平衡。

3.腳尖將身體往前推

可以訓練肌群肌力。

4.手肘向後拉 帶動雙手擺動

手部著力應是向後拉，然後自然向前擺動，不需刻意大幅往前或往後。除了藉由雙手擺動形成推動力，也藉此鍛鍊體幹，穩住行動重心。

5.眼光向前看 肩膀放鬆

除此之外，物理治療師簡文仁指出，許多人平常就習慣駝背、凸小腹、拖著腳步走路，建議在健走時要注意自己的姿態，抬頭挺胸、收小腹，記得調整呼吸不要憋氣，也不需要刻意用力踏步，腳步輕緩自然落地即可。

健走時維持抬頭挺胸，但也不需要刻意將腰背後傾，打直脊椎中線是最佳姿勢。(示意圖/Shutterstock)

●健走後記得拉筋伸展、補充水分

健走能帶來的好處眾多，包括：

1.控制體態：

健走可以讓身體大量的肌群同時運動，保護脊椎、維持軀幹的穩定，減少下背痛，還可以增加熱量消耗，有利於控制健康的體態、調整腰圍，並能降低骨質疏鬆、肌少症等衰老症候群危害風險。

2.預防慢性病：

健走與慢跑相比較溫和不易受傷，卻有助調節血壓、血膽固醇，預防糖尿病和心血管疾病。

3.舒緩憂鬱：

研究數據顯示，每日只要至少維持規律且超過15分鐘的健走，就能刺激體內腦內啡的分泌，幫助調整情緒、舒緩壓力。

簡文仁治療師提醒，達到強度的健走就是有氧運動，記得開始健走前要做好暖身才能保護關節；要結束快步健走時，不要馬上停止或坐下來，要留3-5分鐘緩步走，讓心跳逐漸和緩下來。

進行健走時，盡量維持攜帶水壺和毛巾即可，不要揹過重的背包，同時也要記得適時補充水分。健走結束後要記得伸展筋膜，幫助肌肉放鬆，這些訣竅都讓健走的好處發揮到最大值，事半功倍。