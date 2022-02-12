儘管世衛組織呼籲各國應動用一切工具保護民眾免於新冠感染，但歐洲數國基於經濟考量仍堅持鬆綁防疫措施。這包括瑞典自9日起跟進丹麥與挪威腳步解除多數防疫限制，以及英國計畫取消確診者須自我隔離的規定。

瑞典政府宣布，自本周起解除社交距離規定、疫苗護照使用與聚會人數限制，免費病毒篩檢也從周三起終止。該國有意自4月1日起將新冠病毒重新定位為「對社會或公眾健康不構成威脅的疾病」。

瑞典政府認為目前狀況「足夠穩定」，令他們能讓防疫措施逐步退場，而疫苗施打依然是抗疫最佳利器。瑞典約73％人口已完整接種兩劑疫苗。

瑞典于默奧大學（Umea University）病毒學教授艾吉（Fredrik Elgh）呼籲，瑞典在鬆綁防疫一事必須「更有耐心」，至少再觀察幾周會比較好，畢竟疫情對於整體社會來說仍是巨大負擔。

丹麥早在2月1日時便取消所有防疫限制，成為歐洲首個全面解禁國家。儘管前一日單日確診改寫新高，但丹麥仗著逾八成民眾完整接種疫苗而做出此決定。

挪威於2月1日也鬆綁多數防疫措施，但仍建議民眾維持一公尺社交距離與配戴口罩。挪威疫苗完整接種率約74％。挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）指出：「疫苗提供絕佳保護，因此我們能夠解除多數防疫措施，即便感染率迅速攀升。」

英國首相強生本周告知國會議員，政府計畫本月底取消確診者隔離規定。英國1月底取消強制配戴口罩等防疫規定，如今連五天隔離措施也打算解除。免除隔離意味英國結束國內所有防疫規定。

但部分人士質疑這全是政治考量，目的在於轉移強生開趴違反防疫規定的焦點。

英國12歲以上人口完整疫苗接種率達85％，且三分之二的人已施打第三劑。英國單日新增確診病例從去年底創下的27萬人高峰下滑，單日死亡人數也比去年1月高點1299人減少許多，但新冠病毒盛行率仍高，對於醫療系統帶來不小壓力。