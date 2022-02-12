臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

經濟學人資訊社（EIU）10日公布2021民主指數（Democracy Index2021）報告，台灣在全球167國家地區中排名第8，也是亞洲唯一一個有擠進前10名的「全面民主」（Full democracy）政體。此消息引發熱議，不少網友卻認為此排名與事實不符，質疑報告標準與真實性，更有人直接反問「真的嗎？」

根據EIU公布的最新全球民主指數報告，前10名分別是挪威、紐西蘭、芬蘭、瑞典、冰島、丹麥、愛爾蘭、台灣，澳洲與瑞士並列第9。在許多歐美先進國家中，包括德國、英國、法國、美國、加拿大等，排名都不如台灣。其中像是法國、美國與義大利等國，都還落入「有瑕疵民主」（Flaweddemocracy）等級。

至於加拿大、德國及英國，雖與台灣同樣屬於全面民主等級，但排名都落在10名之外，韓國及日本則分別排在第16與第17。另外EIU也指出，2021的全球民主標準其實是下滑的，全球只有略多於45%的人口，是生活在民主體制裡，等於全球不到半數的人口，是生活在民主體制的。

此消息引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「真的嗎？」「怪怪的」、「說！給多少才可以排第一」、「應該要仔細研究這份研究的標準才對」、「真的是放屁，社會存在這麼多問題且政府一意孤行，還第8勒！」「跟現實差太多，可憐哪」、「民進黨做主啦，簡稱民主」、「如果縣市長候選人用徵召的，這叫民主？」「要是薪資水平有像民主指數一樣高就好了！」