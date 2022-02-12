春節過後本土疫情未止，雖不見大規模爆發，仍有幾起個案被中央流行疫情指揮中心重視，如高雄砂石場就被指揮官陳時中點名「要特別注意」；5姊妹家族成員陸續有人確診，也被列為重點傳播鏈。醫師認為，應先觀察至2月17日，若每日本土數降到5例以下、不明感染源少於5條，才可以比較放心。

放完一個9天年假，如許多專家年前預期，年後已出現幾起家庭群聚，最具指標性的就是北中南趴趴走的5姊妹家族，11日新增大姊、五妹染疫，累計8人確診。另外高雄親友見面，遭傳染後延伸到砂石場，11日一口氣+12，震驚指揮中心。

根據《ETtoday》報導，感染科醫師黃高彬表示，相較移工感染或感染源不明，家庭群聚比較容易掌握，也能降低次波再傳出去的風險，所以若是家庭群聚，「觀察一個星期差不多就夠了」。

黃高彬指出，現在要看高雄砂石場有沒有擴散，對於目前的本土疫情，他認為要觀察至2月17日，如果每天的本土個案壓到5例以下、不明感染源少於5條，才可以比較放心。