農曆春節雖然結束了，但家中還是有很多年菜還沒吃完，其中年糕是許多家庭主婦心中的煩惱，因為一盒就可以吃很久，而且傳統料理方式很麻煩，不過有網友就分享烹調年糕的好點子，只要簡單的在外層包蛋餅皮再拿去煎就好，讓其他媽媽大讚好方便，紛紛貼出試做的成品照片，甚至還激盪出更多創意吃法，像是用酥皮包、用餛飩皮包、用越南米紙包等。

一名媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文分享，她將過年吃不完的年糕用蛋餅皮包，然後下鍋去煎，原PO開心說到，「這樣的甜年糕，變得好好吃」，因為製程相當簡單，取材也很方便，貼文立刻引起廣大的迴響，吸引許多媽媽跟著嘗試，社團瞬間掀起一股「蛋餅年糕風」。

網友們紛紛貼出試作品表示，「我的義美蛋餅皮+紅豆年糕也成功了」、「感謝第一位分享者，因為您的不藏私，救了我的年糕」、「不用再調粉漿，也不會煎炸的油膩膩，很推薦這種吃法」、「孩子說：『媽，妳把年糕變好吃了！』」。

其他網友也分享了各式各樣不同的年糕做法，「用餛飩皮包也超好吃」、「也可以用酥皮包年糕去氣炸」、「今天也有試做，用的是墨西哥捲餅皮，熱熱吃真的還不錯」、「年糕玉子燒」、「用越南米紙包後煎很酥脆」、「剛剛吃烤鴨剩的麵皮可以派上用場了」。