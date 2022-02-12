隨著今年交易截止日過去，本季戰績低迷的湖人竟然毫無動作，湖人總管佩林卡跳出來澄清，強調自己在交易截止日當天跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯有過對話，且做出不交易的共識，沒想到他的這種說法卻遭美媒狠狠打臉。

「佩林卡說他在努力考慮這支球隊短期與未來前景，最終也跟詹姆斯、安東尼戴維斯在不做交易達成態度一致，事情到此就變有趣了，」《ESPN》記者麥克曼納明表示，「因為我從了解詹皇與戴維斯想法的人士那邊得知，這是完全的假話。」

「在交易截止日那天，佩林卡跟詹姆斯、安東尼戴維斯之間完全沒有對話，在交易截止日之前不做任何動作，並沒有得到他們的認可，」麥克曼納明表示，「所以目前狀況是湖人的問題不只在場上，在場外佩林卡跟兩大球星之間也有問題。」

假如麥克曼納明的爆料屬實，代表佩林卡跟詹姆斯、安東尼戴維斯之間關係早已生變，甚至已經到了互不溝通的情況，才會演變成湖人在今年交易截止日前毫無動作的結果，如果佩林卡真的公開說謊，恐怕跟兩大球星之間的關係也無法修補了。