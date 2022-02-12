縱橫歌壇30多年的「情歌王子」張信哲當年以〈愛如潮水〉、〈過火〉等名曲走紅，近年他將演藝重心移往大陸，也上了不少歌唱節目人氣翻漲。未料去年底他卻被人舉報替一個境外賭博網站代言，還因此被貼上劣跡藝人標籤，事隔2月，近日張信哲正式登台復出，網友卻發現他疑似發福臉寬了一圈，還有毒舌網友稱他外型多了塑膠感，引發討論。

張信哲早年接受陸媒專訪，透露早年擔任過滾石唱片的製作助理，但因為被李宗盛面試後打槍，便將他轉往子公司巨石唱片正式出道，之後發行第一張專輯《說謊》一炮而紅，張信哲則坦言公司初期不知道如何包裝他，跟他形象相近的只有周華健，但又有很多不同之處，讓他自嘲：「所以，我是他們男藝人裡的一個奇葩，他們很頭疼，真的不太有想法或者說不太有切入點來做我的東西。」

張信哲最近上節目被指發福不少。（圖／翻攝自秒拍）

2014年張信哲換了新的工作團隊，2年後更參與《我是歌手4》，最後拿下亞軍，並回到台北小巨蛋舉行演唱會，情歌王子的名號再度看漲，去年卻有人舉報張信哲替境外賭博網站代言，批評他「公開挑戰公安部零容忍底線」，又稱「背地裡卻還要幫助境外網絡信息犯罪活動做推廣」，出聲網友自稱被詐騙了150萬人民幣，約658萬台幣，最後怒轟邀請張信哲上跨年晚會的東方衛視「代言網賭的張信哲你們也請」。

對此，張信哲所屬的潮水音樂表示，2020年3月收到歐寶娛樂邀約代言限於菲律賓的形象廣告，沒在大陸等任何地區進行宣傳，且為期1年，合約已到2021年3月到期，之後沒再續約，張信哲本人後來也留言滅火，指出：「對這事件給公眾造成的不良影響，我表示深深的歉意！」

近日，張信哲休息2個月後參與東方衛視節目《我們的歌》復出，在「新春嗨唱大會」上與李玟、薛之謙等人同台，也算是洗刷劣跡藝人陰影標籤，張信哲在節目上獻唱〈在不在〉的影片被瘋傳，許多人讚他寶刀未老、溫暖歌聲依舊，但也有人發現他發福胖了不少，直說：「腫好多」、「快看不到脖子了」，但也有人替他緩頰說：「他是54歲不是34歲，正常老化發福很奇怪？」、「老臉跟塑膠臉本來就只能二選一，兩種都要酸是怎樣」。