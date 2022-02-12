Asians make up around 7% of the U.S. population but have become vividly overrepresented in ice rinks and competitions at every level, from coast to coast.



Gradually, they have transformed a sport that, until the 1990s, was almost uniformly white. https://t.co/XxU7wkUxMp pic.twitter.com/AUyCPWZAhL — The New York Times (@nytimes) February 10, 2022

北京冬奧花式滑冰被美國名將陳巍（Nathan Chen）為首的亞裔運動員主宰，近來最受關注的羽生結弦也是來自日本。《紐約時報》發了一則推文表示：「亞裔約佔美國人口的7%，但在美國各地的冰場和比賽中，亞裔的比例明顯高於其他族裔（vividly overrepresented）。漸漸地，他們改變了這項直到1990年代幾乎都屬於白人的運動。」

紐時的推文遭到網友批評用詞不當，「過度呈現」「呈現不足」是左派媒體慣用的語詞，他們認為人口種族比例應該一定程度反映在資源分配、正面場合、創作出版物之中。

這句話在代表亞裔驕傲的reddit子板aznidentity被罵翻了，「我們從沒在職籃NBA、美足NFL聽過他們抱怨黑人太多。」「陳巍摘下奧運金牌，他幫我們亞裔美國人爭取到的只有這句話：原來是我們數量太多了。」網友諷刺紐約時報只是西裝筆挺的3K黨，差別在於他們針對的是亞洲人。紐時曾公開指出大學名校的「黑人呈現不足」「亞裔比例太高」，呼籲壓制亞裔的分數，給黑人學生增加更多優勢。

然而這一切可能只是誤會，因為紐時連結的那篇文章其實是在讚揚亞裔運動員的，那句「過度呈現（vividly overrepresented）」也是摘取自正文。即使他們寫了很長的文章，但還是被一個不當的想法或用詞就毀掉。

紐時也分析，因為兩個大國之間的政治角力，讓一些金牌亞裔選手陳巍、谷愛凌難以獲得公正的評價。「美國的一些評論人士一直在嚴厲批評谷愛凌，福克斯新聞主持人稱她忘恩負義，還指責她為了從中國獲得利潤豐厚的贊助拋棄了美國。」相較於美國華裔陳巍，大陸的花滑觀眾更支持日本選手羽生結弦。