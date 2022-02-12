桃園市平鎮區1名30多歲王姓母親疑似罹患產後情緒不穩、2月大男嬰哭鬧，2021年11月11日下午涉嫌以毯子、塑膠袋悶死男嬰。丈夫回家後，以為發生意外將孩子送醫。母親在偵訊時才坦承殺死孩子，丈夫聽聞情緒崩潰。檢方認為她扼殺親生幼子手段殘虐，惟考量王女罹身心疾病，且終身傷痛難癒，依殺人罪嫌起訴她，並向法院具體求刑7年6月。

檢警調查，王姓女子與丈夫結婚2年多，丈夫以木工為業，王女去年9月生完孩子後，情緒一直不穩定。11月11日她獨自在家中照顧小孩，但小孩哭鬧不休，王女疑似情緒不穩，竟拿毯子悶住男嬰，發現沒用後，又拿塑膠袋套在男嬰頭上，直到男嬰手腳不能動才停下。王女發現男嬰動也不動，呆坐在床邊3個小時後，才打電話向丈夫告知。

丈夫傍晚6時許回到家後，發現男嬰死亡，以為發生意外，趕緊通報119送醫急救，但仍回天乏術。院方通報警方。王女一直到製作筆錄時，才坦承對孩子下手，丈夫此時才知道孩子是被殺死，情緒崩潰。王女也稱「不知道自己為什麼會這樣做」，相當懊悔、難過。

檢方偵查期間發現，王女有身心科就診紀錄，當時因她生完小孩後容易，出現心情差、煩躁等負面情緒病症，鑑定結果疑似產後憂鬱，男嬰遺體經相驗後，確定死因為呼吸道阻塞窒息身亡，也與王女證述犯案過程相符合。

檢方認為，王女悶死2個多月大的親生幼子，手段殘虐造成人倫悲劇，年幼生命不僅未獲母親關愛，反遭最親愛母親扼殺，對社會影響、震撼非常重大，但考量她犯後自首且屢次表示後悔，終身傷痛難癒，具體向法院求刑7年6月。