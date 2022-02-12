台南市議員謝龍介日前拋出震撼彈，率先宣布投入台南市長初選，黨籍立委陳以信昨(10日)也說，年底台南市長這一仗，他有義務與使命，要全力以赴為國民黨光復台南。國民黨台北市議員王鴻薇昨晚在臉書說，要給他們大大的讚，而台南過去是國民黨的怯戰區，以前很多空降部隊，選完了也就說再見，但2018年高思博參選後，雖然沒贏仍繼續蹲點到現在，2020年洪秀柱以前主席身份參選台南立委，選後設服務處，現在的國民黨在台南不一樣了！

王鴻薇說，謝龍介，陳以信都很優秀，重點是他們都願意在艱困選區請纓作戰，要給他們大大的讚，台南被視為民進黨派個西瓜就可以當選的，或許是已把台南視為囊中物，民進黨拚台南市長的政治人物，同志殺到眼紅，台南是過去國民黨的怯戰區，以前很多空降部隊，選完了，也就說再見，為人詬病。

不過，王鴻薇表示，2018年高思博參選台南，雖然沒贏，但繼續蹲點到現在，深耕台南，2020年洪秀柱以前主席身份參選台南立委，選後設服務處，國民黨在台南不一樣了，即使艱困，但大家不怯戰，而且敢戰，如今謝龍介、陳以信主動表態願意參選台南，對2022選情，我們沒有悲觀的權利，一起加油。

對此，有網友亦留言表示，「二個都國民黨優秀人才，互相為黨拼地方執政」、「支持謝龍介選市長」、「大家不要出來亂了。龍介兄才能夠代表台南人」、「台南還是謝龍介較適合，陳以信繼續當立委，有戰力」。