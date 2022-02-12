知名主持人于美人，常在社群網站與粉絲分享日常點滴，由於詐騙手法日新月異，她也分享律師朋友上當受騙的經驗，更透露下午才得知訊息，晚上就被詐騙集團鎖定，再三呼籲所有人千萬要小心。

于美人在臉書分享律師友人受騙經驗，她表示手法就是會收到要寄包裹的簡訊，上頭表示資料不齊全無法寄送，要求進入某網址填資料，當按照指示進入時，因為有中華郵政等頁面，讓人不會多疑而照做，沒想到友人付款12美金，刷卡後竟跳出來16萬俄羅斯幣（約台幣6萬元）。

于美人強調友人遭詐騙的後續處理相當麻煩，首先要通知銀行交易有爭議，接著到警局報警再跟銀行申訴，不過銀行會先扣這筆款，直到確定是詐騙後，下個月才會退還該筆款項，沒想到下午才聽到此消息，就立刻收到詐騙簡訊，雖然新聞已經報導，她還是再三呼籲：「現在有警示了，還是請大家小心。發卡銀行沒辦法止付已經成功交易，至多只能幫忙做爭議帳款」。

對此，也釣出一票網友回應：「碰到這樣的簡訊時，千萬不要點進去，最好立刻把它刪掉」、「我也有收到簡訊，但覺得是詐騙就沒有理它」、「大家要注意不要糊裡糊塗填資料」、「這類訊息最好打電話去確認」、「收到簡訊說我有DHL包裹欠資料要補齊，我上網站查詢根本沒有這個包裹」。