近來「元宇宙」成為熱門新趨勢，無論是藝術、遊戲、股票都能與元宇宙結合，對於想搭上這波風潮的人來說，「元宇宙遊戲」可說是最平易近人的選項，不只可以邊玩邊了解元宇宙概念，還能享受與其他玩家互動的樂趣，今天《網路溫度計》就幫你整理有哪些超夯的元宇宙遊戲！

1. Roblox

《Roblox》是個結合社群與遊戲創作的平台，玩家可以在上面設計遊戲、衣服，並透過虛擬角色與其他玩家互動、聊天、開會，甚至還有歌手在《Roblox》中舉辦演唱會，連Nike都在《Roblox》中創建虛擬樂園「Nikeland」，使《Roblox》在疫情期間爆紅，特別受到美國青少年的青睞。

在《Roblox》中，玩家必須使用名為「Robux」的虛擬貨幣進行買賣，且Robux可以轉換成真實貨幣，創作者可藉由發布自己設計的遊戲獲利，讓遊戲世界越來越豐富。

2. Decentraland

《Decentraland》是款建立於以太坊上的去中心化虛擬世界遊戲，有著「NFT版模擬市民」的稱號，在遊戲內玩家必須使用加密貨幣「MANA幣」進行交易，包含買地、買衣服、建造房子等，一切都透過區塊鏈技術運作。

《Decentraland》沒有固定的規則及玩法，玩家可非常自由地在遊戲中探索，並創建屬於自己的虛擬仙境，不少玩家、企業都搶買虛擬房地產，甚至在2021年11月曾喊出約243萬美元（約新台幣6800萬元）的高房價，比現實中的美國曼哈頓平均房價還高。

3. MetaCity M

前面介紹的兩款都是在國外相當火紅的遊戲，不過其實元宇宙遊戲並不如想像中遙遠，現在也有一款台灣遊戲代理商Gamamobi推出的《MetaCity M》，主打為「全球首款元宇宙手遊」，融合《模擬城市》與《動物森友會》的互動樂趣，玩家可透過區塊鏈技術，在遊戲中5.1億平方公里大的「泰坦星球」生活，從虛擬角色到房子裝潢都能隨心所欲地改造，創建自己的樂園。

值得一提的是，許多玩家看上NFT商機，紛紛搶先在《MetaCity M》卡位，《MetaCity M》的土地NFT在首波釋出後便熱銷一空，可見其熱度。目前《MetaCity M》已著手與多家全球連鎖品牌合作，包含銀行、餐廳、服飾、建案大樓等，玩家之後就能在遊戲中看到許多現實生活中熟悉的畫面，增加遊戲樂趣。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」