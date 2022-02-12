幾乎人人手機都必備社群APP，不少人都認為，比起Facebook，現下年輕人似乎更喜歡使用Instagram或TikTok ，然而近日就有網友發文討論，其實年輕人早已不用Instagram，而是轉往「小紅書」APP，該名網友狠嗆「你們老人應該很多人不知道小紅書吧」，指出在台灣熱門手機APP排行榜中，小紅書比Instagram排得更前面，讓他感嘆「IG是老阿姨在玩的」。

實際查看iOS App Store熱門免費APP排行榜，可看到截至2月11日中午12時，小紅書位居冠軍，第4名是LINE，第6名是Facebook，第13名才是Instagram。儘管該排行榜會隨時間變動，不過從Google Trends來看，近5年「小紅書」的搜尋量有明顯增加。

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看「小紅書」近三年的網路聲量，可看到小紅書明顯在2021年網路聲量大幅增加，以年為單位來計算小紅書的網路聲量，2019年聲量為10744，2020年聲量為17218，2021年聲量為48528，也可發現小紅書的網路聲量逐年增長。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2019/01/01-2022/02/10）

▲小紅書明顯在2021年網路聲量大幅增加。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2019/01/01-2021/12/31）

▲小紅書的網路聲量逐年增長。

小紅書為何爆紅？網友推薦：真的好用

至於為何小紅書爆紅？從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字可歸納出以下3點：

1. 小紅書是大陸的網路購物與社交平台，貼文主要以「圖片」形式呈現，因此常被稱為「大陸版Instagram」，有著與Instagram類似的排版吸引受眾，另外也有影片形式貼文。

2. 小紅書的熱門關鍵字頻頻出現「保養」、「美妝」、「時尚」、「流行」、「漂亮」等女性話題，吸引許多女性用戶使用，網友表示「我都在上面看穿搭跟美妝教學」、「會用小紅書看新品資訊。」

3. 除了美妝保養話題，小紅書上也有各式各樣的主題討論，特別是神人分享的「教學」與「技巧」，例如可在小紅書看運動影片、料理技巧，令網友誇讚「小紅書真的好用，美妝保養品吃的玩的都找得到。」

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2019/01/01-2022/02/10）

▲小紅書有關「保養」、「美妝」等女性話題特別受到討論。

另外從《KEYPO大數據關鍵引擎》關鍵領袖也可看到，近三年不少網紅帶動小紅書的討論，特別是女性議題的媒體，如GirlStyle 台灣女生日常、PopDaily 波波黛莉的異想世界。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／關鍵領袖（分析區間：2019/01/01-2022/02/10）

▲女性議題的媒體時常會提及小紅書。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年01月01日至2022年02月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小紅書』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。