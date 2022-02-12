大陸央視新聞12日報導，當地時間2月11日，中國駐烏克蘭使館發布資訊，提醒旅烏中國公民加強新冠疫情防護並密切關注當地局勢。使館稱，近期，烏克蘭疫情日趨嚴峻，已發生多起中國在烏公民感染新冠病毒或回國確診事件。同時，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致。

中國駐烏克蘭使館提醒在烏中國公民堅持做好疫情防護，特別是不能放鬆對低齡兒童的保護措施，乘機途中務必不摘口罩，同時密切關注烏局勢變化，增強防範意識。

此前，美國國家安全顧問蘇利文11日在記者會表示，美國公民應在未來24小時至48小時內離開烏克蘭。

據外交消息人士透露，美國總統拜登已告訴美國盟友普丁已經作出開戰決定。對此，蘇利文聲稱，美國就普丁是否入侵烏克蘭尚未得出結論。

另據一名美國官員稱，隨著烏克蘭緊張局勢加劇，美國總統拜登和俄羅斯總統普丁將於當地時間12日談話。