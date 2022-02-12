真相影片曝光！雲豹甲車擊落「瑞典坦克」 竟是它瞬間鬼之左切。(翻攝自記者爆料網)

陸軍第六軍團指揮部一輛雲豹裝甲車，昨(11日)上午行經桃園蘆竹南青路、富昌街口進行戰備偵巡任務時，不慎與一輛VOLVO自小客車發生擦撞，導致自小客車右側車門整個凹陷，右前車輪脫落，雙方駕駛酒測均無酒精反應，人員也無受傷，但遭撞的自小客行車紀錄器影片曝光，赫然發現竟然是雲豹甲車駕駛疑似未注意左方車輛，突然使出「鬼之切入」猛烈撞擊自小客左側所造成。

根據畫面顯示，事發當下，該輛雲豹甲車行駛在外側車道，遭撞的VOLVO白色自小客則是在平行左方內側車道，當時前方遇上紅燈，兩車還平行併停。

真相影片曝光！雲豹甲車擊落「瑞典坦克」 竟是它瞬間鬼之左切。(翻攝自記者爆料網)

真相影片曝光！雲豹甲車擊落「瑞典坦克」 竟是它瞬間鬼之左切。(翻攝自記者爆料網)

但是綠燈後，兩車也同時起步，但疑似前方貨車車速慢，雲豹駕駛竟然未注意左方還有一輛小車就瞬間左切，導致Volvo當場遭到猛力擦撞，紀錄器畫面出現嚴重抖動與煙塵，甚至可見板金零件四散。

真相影片曝光！雲豹甲車擊落「瑞典坦克」 竟是它瞬間鬼之左切。(翻攝自記者爆料網)

據了解，VOLVO由於車身堅固，向來有瑞典坦克稱號，但該輛白色自小客經過碰撞，整個右側車門凹陷，右前輪也脫落一旁。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄機步269旅乙輛CM33八輪甲車11日上午執行任務期間，行經桃園市蘆竹區南青路路段時與民車發生擦撞（雙方均無酒駕，人員無礙），全案現由桃園市政府警察局釐清肇責中。

第六軍團指出，單位除全力配合警方調查，並將依保險作業規定辦理後續事宜；另持恆要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。