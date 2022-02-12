大陸環球網報導，此次北京冬奧，在歐洲選手占絕對統治地位的越野滑雪項目，中國越野滑雪隊有了新的突破，不僅實現了全專案參賽的目標，還刷新歷史記錄。縱觀中國越野滑雪隊比賽史，僅是用幾年完成。快速進步背後，除了政策利多與運動員自身刻苦的日常訓練，高科技也發揮助推作用。其中，中國航太空氣動力技術研究院一款根據飛彈助推器「改造」而來的訓練裝備，因其獨特的設計理念和應用場景，受到關注。

越野滑雪歷來是冬奧金牌大戶。北京冬奧會與越野滑雪相關共有26個小項，在本屆冬奧109個小項占了近1／4獎牌。然而，中國在越野滑雪參與程度較低。上一屆平昌冬奧，只有4名選手參賽。那時大陸全國越野滑雪註冊運動員，甚至不足400人。

為了在北京冬奧實現「辦賽精彩，參賽也要出彩」目標，2017年越野滑雪集訓隊開始跨項選材，從長跑、自行車、賽艇等項目選拔優秀人才「跨界」參與越野滑雪專案。例如首度參與北京冬奧的西藏越野滑雪選手次仁占堆，之前就是西藏業餘體校長跑選手，並在2020年入選中國越野滑雪國家集訓隊。

《環球時報》報導，為了讓這些天資卓越的運動天才更好、更快的適應越野滑雪項目的特點，中國航太科技十一院三所與北京航空航太大學科研人員，利用小型飛彈以及無人機發動機技術「改造」而成的冰雪運動訓練裝備，已成功應用於越野滑雪和競速滑冰專案的日常訓練。

參與該設備研發的航太科技十一院三所工程師鄭劉表示，這套基於風扇排出空氣產生反作用推力的空氣動力學原理，設計研發涵道風扇噴氣動力的助推器，能夠根據訓練的需要，為越野滑雪和競速滑冰運動員提供輔助推力，在訓練中突破自身體能限制，開展各類極限狀態的訓練活動。

《環球時報》報導，這款助推器主要包括動力、推力控制和供電等裝置。在使用時，運動員僅需通過穿戴元件，就能將重約3.5公斤的助推器固定在背部，在動力裝置的推動下輔助訓練。助推器的推力控制裝置具有手動控制功能，可人為即時控制助推器的推力大小和啟停。

鄭劉指出，在越野滑雪運動中，運動員不僅要有著超強的耐力，還要求必須具備出色的雪場適應能力、運動能力以及彎道技術。而這套裝置能夠運用「飛彈助推器」技術原理為運動員創造出一種高速運動的狀態，幫助運動員在高速狀態下練習轉彎、變道，跳躍等技術動作，使運動員突破體能極限並形成高速狀態下的肌肉記憶，開創了一種全新的極限狀態下的訓練方式。

也正是得益於這些高科技裝備在日常訓練中的應用，中國越野滑雪隊在本次北京冬奧會中實現了多項突破，不僅在參賽人數和參賽項目數方面均創造了歷史新高，實現了全專案參賽的目標。在越野滑雪男子個人短距離專案（自由技術）中，中國選手王強還在1／4決賽中，以2分49秒64的成績取得第四組的第二名，刷新中國越野滑雪的歷史。

此外，這套設備還應用於中國速度滑冰隊的日常訓練當中。鄭劉介紹稱，這套設備的作用主要體現在兩個方面，一個是助力運動員在過彎之前達到一定的速度，讓運動員針對性的開展過彎技術的練習，節省運動員自己在直道階段的起跑加速消耗的體力，提高訓練的針對性和效率。此外，該裝備還可以幫助運動員突破自身的速度極限，使運動員感受更高速度下的身體狀態，「一次典型的速度滑冰專案訓練中，運動員400米一圈下來速度能提升10％。」鄭劉介紹稱。