近來國內民生物價不斷上漲，泡麵、衛生紙都漲價了，讓許多民眾大喊吃不消，不過有網友發現就連「炒飯」也悄悄漲價，竟然已經漲到「100元」了！讓他相當憤怒表示「真的快吃土了」，貼文引起熱烈討論。

一名網友在PTT上發文表示，她剛剛去買晚餐時發現，一個小小的炒飯就要100元，原PO相當氣憤表示「去年年底漲一次，然後今年年初又漲一次，半年漲兩次價+10+10的，到底在貴什麼，真的快吃土了！」，讓原PO忍不住問大家，現在一個炒飯要一百正常嗎？

貼文引起共鳴，網友們紛紛表示，「真的都偷偷漲，那天去吃一個牛肉炒飯120，超傻眼」、「台北市超正常，超扯」、「餐廳炒飯我六年前買也是100元」、「有些碎肉的炒飯一百，反倒很多有主菜配菜的便當才賣90，真的不懂差別」、「好笑，炒飯超過80塊，只有鼎泰豐有吃的價值」。

不過許多網友已經對物價上漲感到麻痺了，「貴已經是常態了」、「我已經適應這個價格兩年多了」、「台北每間便當都漲價，意外嗎」、「來台北吃牛肉麵，你才會知道你是窮人一個」。