許多餐廳會推出加飯、加麵不用錢，吸引大胃王顧客，台北市卻有一家拉麵店「叫你吃不完兜著走」，若加麵後沒吃完，要多付懲罰性價格1000元，盼遏止民眾浪費歪風。1、2球麵的加購價竟高達4位數，被許多網友質疑太誇張。

這家拉麵店頗負盛名，店家也提供免費加麵服務，不過店家同樣貼出公告，如果加了麵沒吃完「要罰1000元」，比一客牛排套餐還貴的價格，引起網友熱議。

員工透露，會訂出這個規定，是因為有過不好的經驗，有消費者加了麵只吃一兩口就不吃了，最後成為廚餘，不僅浪費食物，也增加成本開銷。祭出千元罰金，是希望提醒顧客衡量自己的實力，「別因為免費就亂點」。

網友認為，加一球麵要是真的吃不完，不反對店家酌收50或100元費用，大不了再付一碗麵錢，頂多300元，罰千元有點離譜。也有支持的聲音，部分網友說很多人看到免費就先點，也不管自己吃不吃得下，1000元金額雖高，「誰叫你吃不下了還硬點」。