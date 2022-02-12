歐盟指責中國向立陶宛施加經濟壓力後，愈來愈多的世界貿易組織(WTO)成員本周要求加入歐洲聯盟(EU)向WTO提起的投訴，加拿大10日成為最新加入這一行動的國家。

美國之音報導，加拿大表示，希望參加有關糾紛的磋商。英國本周稍早時加入了美國和澳洲的行列，提出了類似請求。這起糾紛與歐盟成員國立陶宛允許台灣設立代表處而遭到中國的貿易報復有關。

加拿大全球事務部在一項聲明中說：「加拿大反對經濟脅迫並與志同道合的夥伴站在一起，支持基於規則的國際貿易。」

《政治》(Politico)新聞網站10日援引一名對此案有直接了解的歐盟高級官員的話說，除了加拿大之外，台灣和日本也要求加入歐盟的投訴。

只有280萬人口的波羅的海國家立陶宛允許台北設立駐立陶宛台灣代表處，引發了北京的憤怒和報復。台灣在海外的代表機構一般使用「台北」名稱。中國堅稱台灣是中國一部分，無權獲得外交承認。

歐盟指責北京出於報復而禁止讓立陶宛貨物進口中國，例如蘭姆酒、牛肉等產品；而其他歐盟公司的商品，如果使用立陶宛製造生產的零件也會受到波及，被拒於中國市場大門之外。

中國外交部發言人趙立堅一月底曾在例行記者會上表示，外界指責中國對立陶宛進行脅迫「純屬無中生有、顛倒黑白」。他說：「中立之間的問題是政治問題，不是經濟問題；中立之間的問題，是立方背信棄義，損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施加壓力的問題。」

澳洲外長佩恩本周會晤了到訪的立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯，她呼籲志同道合的國家一同反對中國的經濟脅迫。自從澳洲政府2020年公開呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，澳洲也受到了中國的經貿報復，令澳洲紅酒、牛肉、煤炭等進口中國受到衝擊。

本周訪問澳洲並參加四方安全對話機制外長會議的美國國務卿布林肯說，中國對澳洲的經濟脅迫產生了事與願違的後果。中國外交部發言人趙立堅在11日的例行記者會上再次否認中國實行經濟脅迫。他駁斥道：「美國自己戴上『脅迫』這頂帽子才是當之無愧。」

趙立堅表示，中方始終從本國相關行業合法權益和消費者安全出發，嚴格按照中國法律法規和世貿組織規則對外國輸華產品採取相應措施，完全合理合法、無可指摘。所謂「經濟脅迫」的帽子扣不到中方頭上。任何拉幫結伙混淆是非、惡意炒作的圖謀都注定失敗。

按照WTO規則，在哪些成員可以加入此案磋商的問題上，北京有最後發言權。如果北京拒絕讓歐盟以外的成員加入磋商，其他成員可以啟動自己的投訴，或者，如果歐盟的投訴得以繼續進行，他們可以通過WTO的糾紛解決程序，在之後的階段加入。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯11日說：「本案對多數WTO成員來說都是重要的。世界最強大的經濟體，包括所有G7七國集團成員，已經聯合起來反對威脅著整個國際貿易系統的中國非法行為。」