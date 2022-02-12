自行車市場熱度居高不下，巨大(9921)、桂盟(5306)1月營收雙創同期新高！目前自行車整體產業還處於供不應求的情形，庫存水位低於過往正常水準，再加上終端市場需求維持高檔，2022年相關供應鏈無論整車廠或零組件廠營運樂觀以待。

巨大1月營收66.78億元，較去年同期增加1.64%，創同期新高。巨大表示，自有品牌銷售因去年同期基期高及庫存不足而較去年同期小幅減少，但在代工業務成長下，仍優於去年同期水準。

桂盟受惠高階自行車市況佳、補修需求持續暢旺，非自行車鏈事業部銷售也同步增長，1月營收7.12億元，月增8.2%，年增10.8%，創歷史第三高。

桂盟在2022年1月，在自行車補修市場營收占比超過20%，來自高階自行車OEM市場營收成長超過5%。桂盟獲部分自行車業者的高階車款訂單能見度至少已看到2022年下半年，預期自行車產業至少旺到明年。