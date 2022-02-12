一名25歲男網友剛進去好市多工作半年，月薪3萬4千，每天工作內容就是做機器無法做到的事情，且公司規定每工作1040小時就可調薪，最高可達月薪5萬，當時薪到302元後還可領1.1個月年終，但他卻越做越迷惘，不知道在好市多工作有前途嗎？貼文引起網友熱議，不少人認為以好市多工作的內容確實沒啥前途，但工作穩定、薪資、請假與調薪制度都很優，外面許多公司都比不上，所以許多資深員工都做超久。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，他今年25歲剛開始在好市多上班，現在每個月的薪水是3萬4千元，時薪約213元。而根據公司規定，每做滿1040小時以後，公司就會調整一次薪水，最高時薪可達302元，換算下來大概是月薪5萬元左右。

男網友指出，達到時薪302元的員工才可以領1.1個月的年終，工作內容不累，就是重複做相同的事情，輔助機器無法做到的事情，基本上只要國中畢業就可以做，不會需要太多的技術，但他做了快半年總感覺有些迷網，看著身邊的前輩可以做個10幾年真的覺得很猛，不知道大家看完上述的工作內容與薪資覺得如何？

不少網友留言表示，好市多的工作內容的確沒什麼前途，但是制度是真的很好，比起許多台商來說，薪資待遇、請假制度都非常友善，更不要說還會定時調薪，這點很多公司都無法做到。「1040小時就調一次薪，每周上班5天、每天8小時，一個月就有160個小時，等於6.5個月加一次薪，在外面哪裡找這樣的工作？」、「能到五萬其實不錯了欸，外面有些工作熬很久都不見得有」、「好市多不會讓你發大財，但薪水很穩定，週休兩天，每天上班8小時，時間到就上下班，沒做完一樣拍拍屁股走人」。

另有擔任護理師的女網友分享，她媽媽在50歲左右進去好市多工作，一直跟她說好市多的薪水有多好，而媽媽做了3年以後，如今的薪水竟然比她這個在醫院工作的護理師還要多了。而這樣的說法也讓不少人驚呼「我是護理師，聽你這樣講，我都想去好市多上班了」、「看了都想去好市多了」、「我媽朋友做10多年，薪資福利都很好」。