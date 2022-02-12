昨(11日)有大陸網友查詢美國法院網站找到王力宏離婚官司進度，並透露王力宏對李靚蕾以不執行法庭命令為由請求法院進行裁決，若裁決成立，李靚蕾恐有牢獄之災，昨下午李靚蕾火速發表5點聲明滅火，反批王力宏不付扶養費外還凍結了她能動用的帳戶，消息傳開，網友大多同情李靚蕾，但林智群律師昨晚則逆風發文，強調法院的裁決都有證據根據，「這個案子告訴我們，網路公審固然很爽，但在法庭上，這些動作都是扣分，法庭只看證據，不看小作文的。」

李靚蕾昨發出5點聲明，除了強調自己並非手上沒證據，而是紐約法院對答辯時間點有排程，將依規定交出資料，並指上月底開庭前，王力宏逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，直到開庭前1小時才將申請變動的原因跟內容給李靚蕾的律師，「紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還末經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決」。

林智群律師發文。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

見此，林智群律師說李靚蕾先前阻止王力宏見小孩已經是失分的一步，不然紐約法院不會在2小時內依照王力宏請求做出暫時判決，李靚蕾律師聲稱「爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐」，林智群律師反問：「如果那些資料都是垃圾，為什麼法院看了之後就直接下裁定了呢？你自己寫小作文，就是證據確鑿？別人提出的資料，就是垃圾？不是證據？」

林智群律師說，不論王力宏在婚姻裡多糟，監護權的官司只考量小孩最大利益，「雙方有沒有辦法以友善父母合作，就是法院審理時會觀察的」，不論是網路公審、不允許對方看小孩、甚至是搶小孩，都是扣分，有人好奇王力宏帶3男返家搶小孩為何沒扣分？林智群律師說，大家都忽略家門裡不僅有李靚蕾一個大人，還有保母、傭人、還有李靚蕾派去備案的男管家等，「當然你可以說外面那些人都是王力宏請的，他們都聽王力宏的，那你怎麼就不擔心待在門裡面的那幾個人呢？這麼擔心被搶小孩，你應該遣散這些人吧？」

最後林智群指出，所謂搶小孩，或是王力宏像大野狼一樣帶了3人要破門而入都是腦補的內容，如果要搶小孩通常是到學校門口，也認為法院判決決定都有依據，發文網路公審雖然可以得到網友支持，但在法庭上算是扣分行徑，沒有比拿出證據有用，網友回：「對於喜歡網路公審的搞小作文的，是把其他人當笨蛋嗎？！」、「美國的法律比較有公信力、一切以證據說話、不像台灣的司法看顏色辦案！」、「大律師如何知道家中有三、四個大人？又不是奴婢或長工，那保母、司機、幫傭都不見得要24小時待在雇主家的。王也許出錢，但這些不見得是王直接聘僱的，說是要聽王的也是大律師在腦補。」，林智群律師回：「李都說『王提供』了，還不是王請的喔？李有在賺錢嗎？」