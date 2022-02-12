記憶體廠華邦電(2344)周五召開線上法說會，公布去年第四季、去年全年財報。華邦電總經理陳沛銘表示，長短料嚴重情況可望逐漸改善。

去年全年營業收入995億6992萬元，年增64.08%，營業毛利424億8106萬元，毛利率42%，年增14個百分點，營業利益184億2792萬元，營益率18.51%，年增15.83個百分點，稅前淨利182億2309萬元，本期淨利150億12萬元，歸屬於母公司業主淨利135億9464萬元，年增9.42倍，基本每股盈餘3.42元，相較2020年的0.33元有顯著成長，創下26年來新高紀錄。華邦電去年受惠網通、5G應用、物聯網、電動車等需求強勁，加上利基型DRAM與NOR Flash漲價效益帶動獲利暴衝。

華邦電向新唐日本收購子公司METC(Miraxia METC Edge Technology Corporation)，交易價金為14.62億日圓，交易生效日為2021年11月1日，交易目的為考量華邦與METC間之業務整合及產品綜效。

從供需來看，華邦電總經理陳沛銘表示，利基型DRAM客戶庫存修正趨於平衡，長短料嚴重情況可望逐漸改善，來自WiFi 6/6E及明年WiFi 7、工業及安全監控等應用將帶動相關需求，車用DRAM出貨順暢，待高雄廠產能開出可望帶來更大成長，上半年預估記憶體可趨於供需平衡，而下半年審慎因應來自整體供應鏈存貨調整的可能，2020及2021年各供應商有紀律的資本支出有助於穩定2022年的整體供給，只是陳沛銘也表示，疫情過後生活正常化是否對電子產品需求下降，將待觀察。在NOR Flash快閃部分，主要供應商至2023年的產能都沒有明顯擴增，包括個人電腦、網通、安控、車用等需求穩健，華邦電訂單能見度和市占率持續提升。

華邦營運方面，中科廠總產能可望於2022年第4季達到每月6萬片，高雄廠2022年第3季小量生產，2022年第4季將以每月1萬片產能量產。DRAM(20奈米)及Flash(32及45奈米)等新製程技術也按進度研發中。公司對於以綠色生產及低功耗產品亦持續減低碳排放量。