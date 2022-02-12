貨櫃三雄公布新年度第一個月營收，表現依舊強勁，長榮(2603)、陽明(2609)分別以568.41億元、355.9億元創下歷史新高，萬海(2615)為325.11億元，維持在史上相對高檔。最新公布的上海航交所出口運價SCFI指數再度下滑29.43點，跌破5000點大關，來到4980.93點，連四周走跌，不過，全球塞港狀況隨著Omicron的疫情升溫以及市場需求未顯著減緩的情況下仍舊未見有效紓解，運價仍將維持在史上新高附近震盪。

過往第一季為海運淡季，但貨櫃三雄仍舊淡季不淡，適逢農曆年前出貨旺季，市場需求強勁致整體運價大幅上漲，長榮1月營收568.41億元，月增8.84％，年增99.9％；陽明1月營收355.9億元，月增1.38％，年增74.07％；萬海1月營收325.11億元，年增140.03％。

SCFI綜合指數連四跌，且跌破5000關卡，美西線本周每FEU(40呎櫃)報價8054美元，上揚97美元，漲幅1.2％，創下新高；美東線每FEU(40呎櫃)報價11022美元，上漲37美元，漲幅0.3％；歐洲線每TEU(20呎櫃) 連三跌，為7677美元，下跌103美元，跌幅1.3％。

陽明指出，大陸新一輪防疫收緊，農曆年期間貨運需求減弱，且受到疫情持續影響，塞港與碼頭壅堵情況依舊嚴峻，加上各國港口管制，全球運輸人力調度吃緊，供應鏈壅塞問題短期難以緩解，預計2月下旬貨量再度湧現，有助於支撐運價。展望後市，全球通膨拖累經濟復甦的疑慮、國際油價走高與新型變種病毒擴散仍是影響航商營運的不確定因素，此外，美西碼頭勞資合約談判協商在即，料為供應鏈增添變數，對於今年海運市場看法維持審慎樂觀。

此外，全球塞港狀況未解，美西-洛杉磯/長堤港自去年10月底在兩港與航商/碼頭密集會議商討如何加速貨櫃提領，雙港碼頭的久滯櫃占比自去年10月的40％已下降至今年1月的10％，在外海等待入港作業的船舶自去年尖峰期的破百艘降至目前的80艘左右。即便如此，根據統計，2022年1月單月的美西港區染疫工人數量逼近2021全年數字，後續碼頭作業效率能否繼續改善，需要持續觀測。

歐地港口去年Q4冬季後歐洲疫情再起，加上聖誕/新年假期時碼頭缺工情況嚴重，導致船邊作業效率不佳。另因碼頭後線的貨量與轉運效率難以配合集中到港的作業量，亦導致後線壅塞影響前線靠泊的連鎖效應。