香港疫情越發嚴重，大陸中央表明支援香港抗疫。香港《文匯報》報導，香港特區政府政務司司長李家超昨天（11日）率團到深圳，準備今天（12日）出席第二次大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與國務院港澳事務辦公室、國家衞健委等代表及專家，就香港疫情形勢交流意見，並就大陸支持香港抗疫措施及保障大陸供港物資等事宜進行交流討論。目前廣東已派出60名醫療團隊支援香港抗疫。

香港特區政府食物及衞生局局長陳肇始11日在立法會衛生事務委員會上表示，特區政府正就建立方艙醫院與大陸聯絡。

今天出席會議的香港特區政府代表，包括：運輸及房屋局局長陳帆、食物及衛生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強，以及衛生署、食物環境衛生署、民政事務總署等相關部門代表。

香港經民聯立法會議員梁美芬要求特區政府尋求中央支援，增加香港的檢測人手，並希望可在中央協助下於一周內建設方艙醫院等；「實政圓桌」立法會議員田北辰亦希望特區政府向中央求助，增加人手到院舍為長者接種疫苗，並加強檢測量；工聯會立法會議員黃國則希望特區政府在爭取中央的支援外，更需要善用社會資源。

★粵金域醫學逾60人助港戰疫

昨晚，廣州市政府新聞辦在官方微信轉載一段12秒長的影片，拍攝到市民在黃大仙祠廣場排隊輪候接種疫苗。貼文提到，廣東醫療團隊已到達香港，粵港兩地唇齒相依，有困難必支援。

報導稱，廣州金域醫學檢驗集團已派出由35人組成的檢驗團隊抵港支援，加上金域香港當地實驗室的力量，當前金域醫學已有超60人投入到香港的這一波疫情阻擊戰中。

1月24日，香港特區政府函商，經廣東省政府有關部門批准同意，金域醫學於1月27日派出兩名檢驗人員抵港，隨後又在春節前派出14名檢驗人員分批抵港。加上旗下香港金域實驗室的力量，目前，金域醫學在港檢驗人員超60人，日核酸檢測產能也從3.6萬人份提升至7萬人份。

今年1月1日至2月7日，香港金域已承接香港醫管局、衛生署、國際機場、強制檢疫酒店、多個社區檢測中心、20多個流動採樣點和圍封區域應急檢測等任務。

「我們將一如既往的全力支援香港的抗疫工作，特別是提升檢測量以配合特區政府的檢測策略，盡快堵截病毒在社區擴散，從而更好地控制這一波疫情。」金域醫學總裁嚴婷表示，鑒於香港本輪確診病例數目仍在持續增加，為進一步配合特區政府提升核酸檢測產能，根據香港當地疫情防控需要，金域正組織向香港增派檢測人員與設備，希望可以把產能擴充到每天20萬人份。

從2020年起，經特區政府批准，金域醫學旗下的香港金域正式承接香港地區核酸檢測任務，是香港核酸檢測主力軍之一。截至2021年底，金域醫學集團在港共計投入設備88台次、派出支援檢驗人員44名，其中10人在港工作時間超365天，最長在港時間達496天，26人曾超過兩次赴港支援。