近年受到疫情肆虐的影響，民眾對於消毒、抗菌的認知大幅提升，日常也會特別注意選擇標榜抗菌效果的清潔劑，希望打造抗病毒、抗菌的防護網。只是用了抗菌洗潔精就能確保潔淨無虞嗎？專家指出，抗菌洗潔劑的真正意義，恐與消費者的認知有所落差。。

海洋大學食品科學系副教授陳泰源表示，部分洗潔劑標榜抗菌效果，其實指的是洗潔劑本身的主成分「界面活性劑」水活性低，細菌很難滋長，所以洗潔劑本身不容易因沾到水而孳生細菌，並不是用了洗潔劑之後就能抗菌。

衛福部食藥署以「抗菌洗碗精」為例指出，正常使用下，用清潔劑及清水沖洗，本就具有去除細菌之效果，但這並不是因為其標榜的抗菌成份而使細菌數下降。

食藥署特別說明，即使清潔產品標示「添加抗菌劑」，但這也只能使「洗潔劑本身不長菌」，這就是消費者最大的誤解。

此外，碗、盤、蔬果等經充分清洗後，理應沒有抗菌清潔劑殘留，因此「用抗菌洗潔劑並且徹底清洗過後，就絕對不會再長菌」，是不夠正確的觀念。

(圖片來源/衛福部食藥署)

碗盤餐具的保存空間，其實更是細菌滋生的關鍵重點。日常應常保持碗盤乾燥，放置碗盤的烘碗機需定期清潔、碗盤櫃也要注意除黴；使用碗盤前最好能再以熱水沖過，都能確保抗菌防污染零死角。

陳泰源教授更指出，如果不是太油膩的碗盤，可用熱水清洗，減少洗碗精使用，省錢又健康。