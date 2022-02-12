金門縣內四種COVID-19疫苗供應充足，縣府籲請鄉親趕快接種。（金門縣府提供）

金門縣合約院所接種時間表。（金門縣府提供）

金門縣府大力向中央爭取莫德納疫苗，春節後在2／7及2／10共獲配莫德納疫苗510瓶，以追加劑半劑量計算可接種1萬200人。縣衛生局呼籲已完成接種基礎劑（第1劑及第2劑）且滿12周的民眾，應盡速踴躍接種追加劑（第3劑）疫苗，以提升自我保護力，避免感染後重症之發生。

縣衛生局表示，金門鄉親選擇莫德納疫苗做為追加劑者有87％，另有11.9％選擇BNT疫苗。縣內四種COVID-19疫苗供應充足，採COVID-19公費疫苗預約平台及地方院所預約門診雙軸進行，共有14家合約院所提供莫德納疫苗，另部立金門醫院及各鄉鎮衛生所也還有BNT疫苗接種服務。

該局提醒符合資格民眾前往接種時，應備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

縣衛生局說明，各廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種後之免疫保護力會隨時間逐漸下降，加上COVID-19病毒變異株具免疫逃脫的特性，即使完整接種2劑疫苗，仍可能因免疫保護力不足導致染疫，建議符合接種間隔時程之民眾接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

縣長楊鎮浯指示衛生局密切關注中央供應疫苗整體狀況，並由民政處協調5鄉鎮公所，啟動鄉鎮下鄉協助作業，包括透過垃圾車廣播、村里廣播，建立幫長輩預約施打疫苗機制，期待進一步提升疫苗覆蓋率，讓鄉親盡快回歸正常生活。