蔡政府解禁日本福島5縣市食品進口台灣，引發朝野爭論。對於台南市長黃偉哲稱「禁止的是輻射而非福島」，有意角逐台南市長的國民黨立委陳以信今天三問黃偉哲，「你記得曾說開放核災食品勿有對價關係？曾要政府三思不要對抗民意力量？曾說地方自治條例捍衛健康不是打臉中央？」

陳以信表示，蔡英文政府新春開工送給人民第一份大禮，就是罔顧2018年公投779萬國人反核食民意，逕自開放日本福島5縣市食品進口，行政院還說此舉有助台灣加入CPTPP，台南市長黃偉哲沒護市民食安公開反對，竟然還說相信中央把關能力？

陳以信說，黃偉哲在2016年10月11日任立委時質詢時任行政院長林全，關於政府對開放核災區食品進口的態度，由於當時台灣期待與日本恢復海洋對話，黃詢問「會不會變成以開放核災區食品進口台灣，來交換與日本的海洋對話？有沒有這回事？」，逼得當時農委會主委曹啟鴻連說沒有，「黃委員」更加強要求「這要明確宣示！」，請問「黃市長」是否記得當年「黃委員」，曾堅持人民食安不能拿來做交換？

陳以信指出，後來「黃委員」還對媒體公開強調，「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題，有對價關係！」，尤其當時國民黨多縣市串聯修改地方自治條例，「黃委員」也認為，「這沒有地方打臉中央問題」、「地方自主是予以肯定的」、「地方自動自發，發起抵制、拒買、禁止販售也好，都予以尊重！」

陳以信質疑，請問「黃市長」還記得說過的話嗎？還能堅持地方自治發動抵制拒買禁售嗎？然而，現在「黃市長」粉飾說「禁止的是輻射非福島」，但當年「黃委員」不是說，「若是民眾不接受福島周邊食品開放，就算政府是對的，是否真的要對抗民意的力量要再三思！」

陳以信強調，他現在也要以「黃委員」的話回敬「黃市長」，請黃偉哲在對抗民意力量前，請再三思。