去年同期為全球疫情相對高峰，墊高基期，普生(4117)1月合併營收3570萬元，年減少34.14％。

普生表示，隨著Omicron變異株快速於全球蔓延，各國政府將繼續實施擴大採檢等相關防疫策略，除了持續擴大旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測業務，其次，針對新冠肺炎檢測試劑業務方面，除中東、東南亞等地區既有客戶仍保持良好拉貨力道，亦成功拓展斯里蘭卡、法國等新銷售實績。

展望2022年首季，普生指出，隨著近期新型變種病毒肆虐，加上持續擴大全球經銷布局，且集團旗下摩洛哥、泰國等合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，有助於挹注旗下全系列新冠肺炎檢測產品良好接單環境，有望推升整體營收動能放大。

目前普生仍積極全方位深化大健康領域布局，隨著2021年第四季正式亮相CellBio新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，並與國內多家醫院及診所緊密合作、以及攜手富邦人壽進行異業結盟等策略，凸顯公司在精準醫療領域高度市場競爭利基。