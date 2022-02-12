太原觀光夜市內遊戲區內有著名的「海盜船」，吸引許多小朋友、學生搭乘。（摘自太原觀光夜市臉書粉專）

太原觀光夜市在臉書粉絲專頁公告，將營業至2月28日為止。（摘自太原觀光夜市臉書粉專）

位於台中市台74快速道路旁，太原觀光夜市在臉書粉絲專頁公告，將營業至2月28日為止後，這幾天吸引民眾前往打卡拍照留念，湧進許多人車潮，有民眾說，「就最後一次來逛太原夜市，難過台中市又少了1處大型夜市，讓女兒再體驗夜市坐海盜船的樂趣！」讓很多愛逛夜市的民眾不捨。

太原觀光夜市於2018年在台74快速道路太原交流道路口旁空地開幕營業，登記攤數178攤，是台中市知名夜市之一。貼文公告傳熄燈號，除攤商無奈，也讓夜市迷大喊不捨表示，「太原夜市是小孩的玩樂天堂……離家很近」、「希望能有新的點可以重新開幕」等。

據了解，太原觀光夜市位居地點因土地被豐邑機構購買；夜市負責人說，配合契約將承租地淨空給新地主點交，所以在2月28日熄燈；這幾天夜市裡人擠人，停車場車停滿滿，許多大人帶小孩，學生組團到夜市，玩海盜船和摩天輪、射氣球、推酒杯，吃美食等，打卡拍照留念。