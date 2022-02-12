「高纖豆漿7＋7計畫」，首7日建議餐前喝高纖豆漿增加飽足感，後7日搭配一週三日以上運動。（營養師提供）

新春佳節親友相聚，少不了火鍋、佛跳牆等罪惡美食，也令不少人體重上升，想在年後亡羊補牢。近期年後飲食管理的網路瀏覽與搜尋數據竄升，更有十大熱議的美型解方，不過對於忙碌的上班族來說，恐怕並非易事。根據營養師趙函穎觀察，開始減重計畫的第5天最容易放棄，為此她針對容易放棄的痛點，提出為期2周的「高纖豆漿7＋7美型計畫」，藉由高纖豆漿的輔助，以免挨餓的方式，幫助民眾的體重「校正回歸」。

《DailyView網路溫度計》調查出網友熱議的年後輕盈回歸的10種方式，多數人還是希望能夠以溫和、符合日常習慣的方式，實踐美型計畫。其中網友最推的方式是早餐喝高纖豆漿，其次依序為每天補充足夠水分、作息正常每天睡飽飽、每天按摩穴道、細嚼慢嚥、餐餐7分飽、家事做好做滿、做雕塑SPA、泡熱水澡促進血液循環，以及改變飲食順序。

趙函穎表示，許多人為在年後調整體態而制訂出一系列的計畫，一開始多會興致高昂，但卻在3天後漸漸怠惰、5天後遇到假日就直接放棄，原因是目標不切實際、獨自奮戰、運動方式不適合當下身體條件等，不過，最常見的原因來自飲食方式不正確，例如過度減食導致飢餓襲身，或因食物取得不易、烹煮過於麻煩而造成意志力下降、出現倦怠感，加上工作量增加，無暇顧及生活，最終走向放棄。

有機那於此，趙函穎提出「高纖豆漿7＋7計畫」，讓民眾從飲食容易失敗的痛點著手，讓體重「校正回歸」。下定決心的首7日，在容易多吃的午餐或晚餐前，可利用便利商店隨手可得的高纖豆漿增加飽足感，調整食量；在計畫的後7日，則以高纖豆漿搭配蔬果、優質蛋白質、少油、少糖的輕食，減少身體負擔，於此同時，還要加上至少1週3日、每次30分鐘的適度運動，例如椅子深蹲、開合跳、靠牆伏地挺身、登山者、捲腹等，增強效果。

趙函穎表示，高纖豆漿含有優質蛋白質，可像油門一樣開啟體內的動能，而膳食纖維成分則會增加飽足感，讓排便更順暢，是上班族、外食族恢復體態的好幫手。她也提醒民眾，實施「高纖豆漿7＋7計畫」時，應把握少油、少鹽、少糖、高纖的飲食原則，千萬不能餓肚子或節食，以免造成反效果。在計畫過程中，每天也要攝取充足的水份，幫助身體代謝。至於運動，可依據當下身體狀況做調整，不過度勉強，循序漸進才能長久執行。